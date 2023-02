Podijeli :

Postoje određene stvari za koje definitivno ne želite da traju dugo - poput posjeta zubaru, posjeta rodbini i mamurluka. Međutim, nešto što većini ljudi vjerojatno nije na vrhu popisa? Seks. Kada udarite u plahte sa svojim partnerom ili novom ljubavnicom, zadnje što želite je završiti prerano. Pogotovo s vašim romantičnim planovima za Valentinovo koji su pred vratima. Srećom, postoji mnogo namirnica koje zapravo mogu povećati vaš seksualni nagon i seksualnu izdržljivost.

Iako nitko ne želi biti minutaž, istraživanja pokazuju da ni ne morate raditi cijelu noć kako biste zadovoljili svog partnera. Studija objavljena u časopisu Journal of Sexual Medicine izvještava da se prosječno vrijeme koje parovi provode u trzanju i trzanju kreće od tri do 13 minuta.

Druga istraživanja otkrivaju da većina žena želi da “vrijeme za seksi” traje između 15 i 25 minuta — a ne satima kao što neki ljudi možda misle. Bez obzira na to, ništa loše ne može proizaći iz toga što se malo duže bavite time!

Vjerovali ili ne, postoji nekoliko namirnica koje vam potencijalno mogu pomoći da poboljšate izdržljivost u spavaćoj sobi, kao i seksualni nagon. Kada je riječ o seksualnoj izdržljivosti, hrana od koje možete imati koristi je ona koja povećava protok krvi, kao i ona koja sadrži vitamine koji jačaju izdržljivost. Za vaš seksualni nagon pomoći će vam vitamini i nutrijenti koji su povezani s boljim mentalnim zdravljem, uzbuđenjem i protokom krvi, piše Eat This, Not That.

U nastavku smo detaljno opisali 20 primjera ovih stavki, tako da imate mnogo opcija za rad. A nakon toga svakako pogledajte najbolju hranu koju trebate jesti da biste imali bolji seks.

1. Lubenica

Lubenica je jedan od najbogatijih prirodnih izvora L-citrulina, neesencijalne aminokiseline koju vaše tijelo pretvara u L-arginin, a upravo L-arginin potiče proizvodnju dušikovog oksida, koji povećava dotok krvi u penis, jačajući erekciju.

2. Čili papričice

Neka vaš um bude na istoj stranici kao i vaše tijelo dodavanjem malo serrano papričica u pečenje, jalapeñosa u guacamole ili kajenskog papra u jaja.

Zašto sav papar?

Pa, svako voće sadrži značajnu količinu kapsaicina, spoja koji tabasco umak čini ljutim, oslobađa kemikalije koje ubrzavaju otkucaje srca, odražavaju znakove uzbuđenja i oslobađaju endorfine za dobro raspoloženje. Žvakanje ove začinjene hrane neće samo potaknuti vaš metabolizam, već će vas oraspoložiti za večernje veselje.

3. Jabuke

Jedna jabuka na dan ne tjera samo liječnika; također može pomoći da produžite svoju seksualnu izdržljivost.

Sve to zahvaljujući visokim razinama kvercetina u jabukama, antioksidativnog flavonoida za kojeg je utvrđeno da igra ulogu u poboljšanju izdržljivosti. A budući da vaše tijelo prolazi kroz mnoge iste fizičke promjene tijekom seksa kao i tijekom vježbanja – ubrzani otkucaji srca, ubrzani metabolizam, sagorjele kalorije i kontrakcije mišića – možete izjednačiti izdržljivost s produljenjem vremena u krevetu.

Prema nutricionistici Sarah-Jane Bedwell, kvercetin “može pomoći u stvaranju novih mitohondrija u tjelesnim stanicama i povećati nečiju oksidacijsku sposobnost, što označava maksimalnu količinu kisika koju vaši mišići mogu iskoristiti.” To nije sve. Kvercetin također može pomoći u sprječavanju oslobađanja kortizona, koji uzrokuje razgradnju mišića, što znači da ćete moći dulje raditi bez preranog umora.

4. Đumbir

Đumbir je još jedna namirnica koja može poboljšati vaš seksualni život tako što pomaže protoku krvi i poboljšava zdravlje arterija. Prema studiji u International Journal of Cardiology, konzumacija samo žličice ove tvari nekoliko puta tjedno je sve što vam je potrebno da biste iskoristili dobrobiti za zdravlje srca. Dakle, samo naprijed i naručite drugu narudžbu sushija ovaj tjedan – samo nemojte ostaviti đumbir na tanjuru.

5. Losos

Pokušavate zagrijati stvari nakon večere? Svakako naručite divlji losos.

Ova riba je dobar izvor omega-3 masnih kiselina, koje pomažu proizvodnju dušikovog oksida, prema studiji u časopisu Food & Function. Osim toga, dodatna istraživanja su otkrila da smanjenje kalorija i pridržavanje mediteranske prehrane bogate ribom, cjelovitim žitaricama i zdravim masnoćama (poput omega-3) može poboljšati erektilnu funkciju kod muškaraca s metaboličkim sindromom, prema studiji objavljeno u International Journal of Impotence Research.

Ista skupina istraživača otkrila je slične rezultate za poboljšanu seksualnu funkciju kod žena kada slijede mediteransku prehranu.

6. Banane

Banane vam također mogu pomoći da se pripremite za večernje igrice, ali ovo tropsko voće puno je jednostavnih ugljikohidrata koji vam daju energiju. Banane su također pune kalija, minerala koji opušta mišiće i može pomoći u smanjenju grčeva i spazama mišića koji bi spriječili vaše uživanje u seksu.

Osim toga, American Heart Association kaže da kalij može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, što može povećati seksualnu izvedbu osiguravajući pravilan protok krvi u određenim dijelovima tijela, uključujući genitalije.

7. Zobena kaša

Iako ni u kojem slučaju nije najseksi hrana, ova popularna žitarica za doručak nudi bogat izvor aminokiselina od bilo koje vrste žitarica, koja se obično koristi za liječenje erektilne disfunkcije.

Osim toga, cjelovite žitarice poput zobenih pahuljica također pomažu u snižavanju razine kolesterola, kao što pokazuje pregled American Journal of Lifestyle Medicine.

Visoki kolesterol može dovesti do ateroskleroze, stanja koje začepljuje i sužava arterije, ometajući protok krvi. To bi na kraju moglo dovesti do problema sa srcem, ali vjerojatno ćete primijetiti i probleme ispod pojasa. Jednostavno rečeno: što je niža razina vašeg kolesterola, to će i vaša erekcija biti bolja. Dakle, započnite dan ovim receptima za zobene pahuljice.

8. Češnjak

Prema povjesničarima, stari Egipćani koristili su češnjak za povećanje izdržljivosti. Studija Journal of Nutrition potvrdila je da konzumacija ekstrakta češnjaka može pomoći u zaustavljanju stvaranja novih masnih naslaga, zvanih plak, unutar stijenki arterija. Da, to uključuje i arterije koje vode do vašeg penisa. Očuvajte svoje srce zdravim i svoju erekciju snažnom dodavanjem malo češnjaka u vaša tjedna jela. No, imajte na umu da češnjak neće učiniti da vaš dah bude posebno zavodljiv – stoga ga izbacite iz svoje dnevne dijete.

9. Orašasti plodovi

Kako biste bili sigurni da možete izdržati onoliko dugo koliko želite kada za to dođe vrijeme, pokušajte svojoj prehrani dodati malo orašastih plodova. Pistacije, kikiriki i orasi sadrže aminokiselinu L-arginin, koja je jedan od gradivnih blokova dušikovog oksida — prirodnog plina koji pomaže u održavanju erekcije. Orašasti plodovi također su bogati magnezijem, koji može povećati energiju i izdržljivost.

10. Kvinoja

Razmislite o zamjeni peciva za večeru prilogom od kvinoje ako tražite načine da dulje izdržite u spavaćoj sobi. Ne samo da je kvinoja jedan od rijetkih biljnih izvora pun proteina, već je i zdrava hrana bogata vlaknima. Budući da je vašem tijelu potrebno dulje vrijeme da probavi vlakna, konzumacija ove hrane bogate hranjivim tvarima osigurava vašem tijelu dugotrajniju razinu energije.

11. Konzervirana tuna

Za brzi porast energije ne tražite dalje od vitamina B12.

Mikronutrijent je povezan s optimalnom mentalnom funkcijom i visokom energijom jer pomaže u održavanju zdravlja vaših živaca, mozga i krvi, što ga čini hranom koja može pomoći u povećanju seksualnog nagona. Prema studiji objavljenoj u First International Journal of Andrology, nedostatak vitamina B12 povezan je s erektilnom disfunkcijom, što znači da nedostatak ovog vitamina može značiti probleme u spavaćoj sobi. Srećom, jedan od najboljih izvora ovog mikronutrijenta je onaj koji vjerojatno već jedete: konzervirana tuna.

12. Sok od šipka

Studija objavljena u International Journal of Impotence Research otkrila je da sok od nara, koji je bogat antioksidansima koji podržavaju protok krvi, može pomoći u poboljšanju erektilne disfunkcije.

13. Cikla

Nitrati se nalaze u cikli i oni će pomoći u povećanju ukupnog protoka krvi, što može biti od velike pomoći za vašu erekciju. I ne samo to, istraživanja pokazuju da dodaci nitrata mogu pomoći u povećanju izdržljivosti tijekom vježbanja, što također može biti korisno tijekom seksualne aktivnosti. Dakle, ako vam se sviđa zemljani okus cikle, ubacite ih u salatu ili napravite juhu.

Ili, ako niste ljubitelj tog okusa, uvijek možete iscijediti sok od ovog korjenastog povrća s drugim proizvodima kako biste sakrili okus.

14. Špinat

Koja je tajna kako špinat može povećati vašu seksualnu izdržljivost?

Odgovor je visok sadržaj arginina. Kada ova aminokiselina dospije u vaš sustav, pretvara se u dušikov oksid, koji pomaže u pokretanju i održavanju erekcije. Trebate li još jedan razlog da dodate malo zelenila u svoj tanjur?

Dušikov oksid također može ubrzati rast mišića i vrijeme oporavka, prema studiji Molecular Biology of the Cell. Dakle, ako se bavite nekom prilično napornom seksualnom aktivnošću, špinat vam može pomoći da se oporavite.

15. Avokado

Vaša tjeskoba oko odlaska među plahte mogla bi značiti podizanje razine stresa — što naglo smanjuje libido i može stati na put dužem seksu. Također, nedostatak B-vitamina – hranjivih tvari koje održavaju zdrave živce i moždane stanice – također bi mogao dodatno preuveličati vaš stres, kaže studija Nutrition Journala.

Rješenje? Počastite se avokadom.

Ne samo da je bogat vitaminima B skupine za ublažavanje stresa, već je i izvor mononezasićenih masnoća, za koje je istraživanje Journal of Hypertension pokazalo da pomaže protoku krvi u cijelom tijelu – uključujući penis.

16. Šparoge

Jeste li ikada čuli izreku da je trčanje zapravo 90 posto mentalnog rada, a samo 10 posto fizičkog? Pa, isto se može reći i za seks. Kako biste bili sigurni da je vaš mozak mentalno u igri, njegujte izoštren osjećaj za fokus unosom folata.

Ovaj vitamin B pomaže u održavanju razine kisika u našoj krvi i stvara zdrave stanice. Poznato je da pomaže u cjelokupnoj kognitivnoj funkciji, što vam može pomoći da se osjećate budnije i spremnije za seks tijekom seksa. Šparoge su izvrstan i zdrav izvor folata u našoj prehrani.

17. Govedina

Sada imate još jedan izgovor da naručite odrezak. Kada je riječ o jačanju — i održavanju — vašeg libida, niacin (vitamin B3) je posebno koristan. Studija Journal of Sexual Medicine otkrila je da su muškarci koji su patili od impotencije i uzimali dodatak niacina prijavili značajno poboljšanje u svojoj spavaćoj sobi od muškaraca koji su uzimali placebo.

18. Chia sjemenke

Zadnje što želite je da vam večer bude uništena jer se osjećate gladno i umorno. A zahvaljujući sadržaju vlakana, chia sjemenke daju vam stabilnu energiju i osjećaj sitosti te neće uzrokovati skokove i padove razine šećera ili inzulina u krvi. To je zato što vlaknima treba više vremena da ih tijelo probavi, što ih čini korisnima u stabilizaciji razine glukoze u krvi, prema CDC-u. Chia sjemenke možete dodati u jogurt, napraviti puding od chia sjemenki ili ih uklopiti u smoothie.

19. Bučine sjemenke

Sjemenke bundeve su nutricionističke superzvijezde. Možete zahvaliti njihovim razinama cinka i magnezija, dva esencijalna minerala za koja se pokazalo da podižu razinu testosterona (osobito u kombinaciji), prema International Journal of Endocrinology. Magnezij, posebno, smanjuje upalu u krvnim žilama, što zatim povećava protok krvi i, posljedično, uzbuđenje.

20. Tamna čokolada

Stres i zabrinutost zbog uspješne izvedbe u krevetu mogu biti uzrok mnogih problema s erekcijom.

Umjesto da iznevjerite sebe i svog partnera, razmislite o tome da jedete hranu koja može ublažiti stres – poput tamne čokolade. Prema istraživačima, kakao povećava razinu hormona serotonina koji podiže raspoloženje. U jednoj je studiji otkriveno da je konzumacija mliječne ili tamne čokolade na dnevnoj bazi tijekom dva tjedna pomogla smanjiti razinu stresa kod žena.

Nadamo se da vam ovaj popis namirnica koje povećavaju seksualni nagon i izdržljivost može pomoći da se osjećate sigurnije i spremnije za ovo nadolazeće Valentinovo ili bilo koji drugi dan kada ste raspoloženi.

