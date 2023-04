Podijeli :

Proizvodi su često puno stariji nego što mislite

Jabuke se uglavnom beru u jesen. Kako ih onda pronaći svježe u svom supermarketu usred ljeta? Dugo skladištenje, kaže David Barbour, suosnivač wellness tvrtke Vivio Life Sciences.

“S farme se jabuke žurno šalju u skladište u kontroliranoj atmosferi i zajedno s pesticidima za uzgoj i kemikalijama za premazivanje, obrađuju se za skladištenje do sljedeće sezone jabuka”, kaže on. “Generička jabuka iz trgovine je od prošle sezone.” To znači da bi vaša jabuka mogla biti stara 10 mjeseci, piše TheHealthy.

“Organski” ne znači bez pesticida

Ako instinktivno posežete za organskim proizvodima jer mislite da to znači da kupujete voće i povrće koje je uzgojeno bez pesticida, registrirana dijetetičarka Brianne Bell, kaže da biste trebali dvaput promisliti. “Moji su klijenti šokirani kad saznaju da se organski proizvodi također uzgajaju s pesticidima. Često pogrešno misle da organsko znači bez pesticida, ali u stvarnosti to samo znači da se koriste pesticidi koji se smatraju organskim”, kaže ona.

Prethodno oprani proizvodi nisu spremni za jelo

Nemojte vjerovati obećanju da su vrećica zelene salate ili karton jagoda koje držite oprani za vas. Možda su u jednom trenutku bili oprani, ali to ne znači da su sada spremni za jelo. Stvari u posudama ili vrećicama trebaju se oprati prije jela jer čak i ako piše da su prethodno oprane, to nije uvijek slučaj.

Najsvježiji proizvodi često su skriveni

Ako želite najsvježije voće i povrće možda ćete morati malo istražiti, kaže Nicolette Pace, kuharica, dijetetičarka i nutricionistica. “Noviji datumi isteka stavljeni su na poleđini polica, pa ako vam je potreban duži rok trajanja, provjerite na poleđini police”, kaže ona.

Puno ljudi je, vjerojatno, diralo vašu namirnicu

Zaposlenici trgovine i vi niste jedini koji rukuju voćem i povrćem koje namjeravate kupiti. Svaka osoba koja prođe kroz tu trgovinu mogla bi je potencijalno dotaknuti. Mogu ga stiskati, bockati ili lupati, tražeći onaj pravi komad koji žele kupiti. Sve to znači više bakterija na vašoj hrani i mnogo razloga da sve dobro operete.