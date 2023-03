Suludi trend: Rektalna terapija ozonom novi je hit među bogatim Amerikancima

Podijeli :

Ian Tuttle / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Koja je najčudniji wellness tretman koju si isprobala?", upitao je voditelj jednog podcasta holivudsku glumicu Gwyneth Paltrow. Njen odgovor je glasio da je primila ozonsku terapiju, koja se primjenjuje rektalno. Riječ je posljednjem wellnes tretmanu za kojim posežu bogati Amerikanci.

Problem s rektalnom ozonoterapijom nije u tome što je čudna ili drugačija, objašnjava kolumnistica što je riječ o za ljude vrlo štetnom plinu.

Premda ozon ima pozitivan učinak u gornjoj atmosferi planeta Zemlje, štiteći nas od štetnog UV zračenja, na Zemljinoj površini gdje živimo, on je zagađivač, nusprodukt automobila na unutarnje izgaranje i industrijske aktivnosti.

Prema agenciji FDA, američkom regulatoru za hranu i lijekove “ozon je otrovni plin bez poznate medicinske koristi u specifičnoj, dodatnoj ili preventivnoj terapiji“. Da bi ozon bio učinkovit kao germicid, on mora biti prisutan u koncentraciji daleko većoj od one koju ljudi i životinje mogu tolerirati, bez da im našteti. U gusto naseljenim urbanim područjima i tijekom velikih vrućina, ozon može porasti do štetnih razina, i tako pogoršati ljudima probleme s disanjem, čak ih dovodeći do smrti.

Ali dok u Americi siromašni umiru od zagađenja ozonom, među najbogatijim dijelom populacije ozonoterapija je u posljednje vrijeme postala wellnes hit. Teorija o navodnom pozitivnom učinku ozona na zdravlje je pregršt.

Tvrdi se tako da se njime najbolje bori protiv infekcija i upala, kako poboljšava cirkulaciju i jača imunološki sustav. No pronaći objavljenu znanstvenu studiju o pozitivnim zdravstvenim koristima ozona na ljude, a da je pristigla iz legitimnog izvora nemoguća je misija. Brojni noviji članci iz znanstvenih časopisa jasno, pak , opovrgavaju legitimnost ozona kao terapije.

Gwyneth Paltrow priznala je kako pati od dugog Covida, te je nagađa Choo, posezanje za takvom terapijom vjerojatno njen pokušaj da ojača imunitet. Wellnes industriju i najnovije trendove treba detaljno propitkivati, unatoč ili upravo zbog toga što se u njoj danas vrte milijarde dolara.

