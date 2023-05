Terapeuti otkrivaju: Pet snova koji signaliziraju probleme u vezi

Podijeli :

Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia / ilustracija

Ponekad se uopće ne sjećamo što smo sanjali, a ponekad se nakon buđenja prisjetimo svakog detalja nekog živopisnog sna. Lauri Loewenberg, profesionalna analitičarka snova, objašnjava da dok sanjamo, zapravo rješavamo probleme.

“Snovi su poruke od vas, vama, o vama, kako bi vas poboljšali. No, u nekim slučajevima mogu biti znak da nešto nije u redu u vašem ljubavnom životu”, kazala je. U nastavku pročitajte kojih pet snova signaliziraju probleme u vezi.

1. Prevara

Svaki san o prevari ne mora značiti upravo to, nekad to može upućivati na to da se osjećate izostavljeno, a nekada takvi snovi mogu ukazivati na to da postoje neriješeni problemi u vezi kojima se trebate zabaviti.

Psihoterapeutkinja Lisa Lawless navodi za Best life da ako sanjate da ste vi ona osoba koja vara, to bi moglo značiti da osjećate “tjeskobu, krivnju. nesigurnost, strah od napuštanja i neispunjenih želja i potreba”. Također, to može značiti da osjećate privlačnost prema nekim novim osobama ili iskustvima.

2. Bivši partner

Ako stalno sanjate svog bivšeg, to bi moglo značiti da još uvijek obrađujete emocije iz te veze ili prekida, navodi Lawless. Osim toga, to moglo signalizirati da ste zabrinuti zbog ponavljanja povijesti.

Naravno, to ne znači da biste trebali početi slati poruke bivšem partneru. Umjesto toga, “pokušajte pronaći rješenje ovog emocionalnog problema prije spavanja”, savjetuje Joyce Keller, vidovnjakinja.

3. Automobili

Ako sanjate da ste s partnerom u vozilu, obratite pažnju tko je za volanom, u kakvom je stanju auto. Ako je vozač vaš partner i vi iznenada u snu zgrabite volan jer je automobil van kontrole, to bi moglo značiti da jedno od vas ili previše kontrolira ili je previše nemarno, tvrdi Keller.

Ako kočnice ne funkcioniraju, to najvjerojatnije signalizira negativan obrazac ponašanja u vašoj vezi, kaže Loewenberg. Ako se automobil ne može upaliti ili ste zapeli, onda bi i vaša veza mogla biti u zastoju.

Ako vam je automobil u snu ukraden, to bi moglo upućivati na to da je vaša veza izgubila smjer ili da vaš partner više nije toliko uključen u odnos, navodi Loewenberg. Prometna nesreća u snu može biti veliko upozorenje koje ukazuje na to da bi vam veza mogla propasti.

4. Brodovi

Voda u snu najčešće predstavlja naše emocije, a brod koji tone je također veliko upozorenje. Ako je brod nestao ili se udaljava, to može ukazivati na to da vam je odnos “u limbu”, odnosno ne napreduje. Sanjate li pak bitku brodova, to mi moglo značiti da “ima previše borbe i sukoba u vezi”, kaže Loewenberg.

5. Psi i mačke

Psi su “najčešći simbol veze u našim snovima jer su psi poznati po svojoj odanosti i društvu”, kaže Loewenberg.

Ako je pas u vašem snu bolestan, umire ili ranjen, to može biti znak da se vaša veza bliži kraju. Ako vam pas prijeti ili vas napada, možda ste u toksičnoj vezi, objašnjava Loewenberg.

Mačke, s druge strane, obično simboliziraju seksualnu energiju. “Dakle, ako je mačka u vašem snu bolesna, ozlijeđena, mrtva ili umire… to bi moglo ukazivati da je seksualna energija u vašoj vezi također mrtva ili umire”, primjećuje Loewenberg.

