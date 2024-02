Hrvati prošle godine uvezli Rolls Royce i Bentley, pogledajte koliko su poreza morali platiti državi

Podijeli :

Prodaja automobila u Hrvatskoj u velikom je porastu. Tako je prošle godine prodano 56.697 novih vozila, što je 28,6 posto više nego 2022., kada ih je prodano 44.088.

Najprodavanije marke bile su Škoda, sa 6.587 prodanih vozila, Volkswagen (6.575), Renault (5.862), Kia (3.955) i Dacia (3.891). Logično riječ je markama cjenovno prihvatljivim Hrvatima.

Da cijena igra odlučujuću ulogu dokaz su i najprodavaniji modeli – Renault Clio kojeg je odabralo 2.585 kupaca, Škoda Octavia (2.523), Dacia Duster (1.766), Renault Captur (1.479) i Dacia Sandero (1.465).

Rabljeni državi “isplativiji”

No kada govorimo o ovim brojkama važno je naglasiti da je riječ samo o novim vozilima, a ona su u manjini jer su Hrvati češće ili osuđeni, ili biraju, rabljena vozila. Tako prema evidenciji Carinske uprave vidimo da je u 2023. godini uvezeno i uneseno ukupno 150.261 vozila. Od tih vozila država je zaradila više od 162 milijuna eura, točnije 162.334.843 eura, na račun obračunatog posebnog poreza na motorna vozila (PPMV), odnosno trošarina.

Od ukupnog broja svih vozila uvezenih u Hrvatsku, njih 88.444 bilo je rabljenih, dok ih je novih bilo 61.817. Tako je i država više zaradila od rabljenih vozila nego od novih. Ukupno naplaćena trošarina na rabljena vozila u 2023. iznosila je 86.482.538 eura, dok je na uvoz/unos novih vozila država obračunala 75.852.305 eura trošarina.

Kako je u 2023. rasla prodaja novih vozila, tako je rasla i prodaja, odnosno uvoz, rabljenih vozila. Kako smo gore naveli, u 2023. godini su Hrvati uvezli 88.444 rabljenih vozila, dok je u 2022. ta brojka iznosila 68.965 vozila. Treba napomenuti da se gore navedeni podaci odnose na unos iz zemalja EU i uvoz iz trećih zemalja te da se ne vode odvojeni podaci unosa iz EU-a i uvoza iz trećih zemalja.

Uvoze se i luksuzni automobili

Naravno, u Hrvatskoj se kupuju i oni skuplji modeli premium marki. Tako je lani je prodano 2.393 novih Audija, 1.382 nova BMW-a te 1.344 nova Mercedesa. Kupce je pronašlo i 429 novih Tesli, 325 Porschea, ali i pet Ferrarija te po četiri Bentleya i Maseratija, po jedan Rimac, Aston Martin i McLaren.

No kada tu dodamo i rabljene dolazimo do pravih brojki. U isto je vrijeme uvezeno 7.606 Audija, 8.206 BMW-a i 6.820 Mercedesa. Dodajmo tu i Porsche s 232 uvezena rabljena automobila. Osim Nijemaca, među rabljenima je pet kupaca našao i Aston Martin, Bentley njih čak 10, Ferrari devet, Lamborghini dva, kao i Rolls Royce, te Hummer, Maserati i McLaren po jednog.

Kada smo kod Rolls Royca, dodajmo da on drži jedan rekord u 2023. Naime, prema evidenciji Carinske uprave, najviši iznos PPMV-a obračunat je upravo na to vozilo i to čak 87.130,76 eura. Spomenimo i kako je najviši iznos PPMV-a na rabljeno osobno vozilo u 2022. naplaćen je za jedan Ferrari, i to u iznosu od čak 103.101 eura.

Kod novih automobila, taj rekord u 2023. drži jedan Bentley na kojega je obračunato 78.192,39 eura trošarina.

Marke za koje mnogi nisu ni čuli

Za kraj dodajmo da Hrvati uvoze i rabljena vozila starija od 30 godina, popularno zvana oldtimeri. Tako su u Hrvatsku lani uvezena i tri Rolls Roycea oltimera, kao i dva Ferrarija, dva Jaguara, osam Porschea i jedan Lamborghini, te čak 84 takva Mercedesa.

Osim njih uvezeni su i neki potpuno rijetki modeli oldtimera za koje je malo tko i čuo, poput američkih Studebakera, Lincolna i Cadillaca, belgijskog Vanden Plasa, talijanskog Innocentija, njemačkog Auto Uniona (preteče Audija) i britanskog Austin Rovera.

I da ne ostane sve na skupocjenim markama i modelima o kojima mnogi mogu samo sanjati, dodajmo i da su prošle godine uvezene i tri Lade, kao i pet Zastava i to sve kao oldtimeri.

