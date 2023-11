Nijemci objavili listu najkvalitetnijih rabljenih automobila za 2024. godinu

Podijeli :

Shutterstock/Monthira

Međunarodna organizacija TÜV, koja se bavi ispitivanjem i inspekcijom raznih tehničkih sustava u Njemačkoj i Austriji, svake godine provede više od deset milijuna tehničkih pregleda, a sve prikupljene podatke predstavi u svom izvještaju.

Donosimo vam TÜV-ov izvještaj za 2024. godinu.

U vozilima starima do tri i pet godina, ali i ukupno, pobjednik je VW Golf Sportsvan. Automobil koji se proizvodio do kraja 2020. godine ima najmanji postotak pogrešaka. Do pet godina stari primjerci imaju 4,2 posto grešaka i prosjek od 49.000 kilometara.

U kategoriji vozila starih do pet godina slijede VW T-Roc i T-Cross. U kategoriji do sedam godina dominira Mazda CX-3 (6,5 posto grešaka i 68.000 prosječnih kilometara).

Pouzdan rabljeni obiteljski automobil

Prema statističkoj procjeni svih glavnih pregleda između svibnja 2022. i lipnja 2023. svakome tko treba jeftin i pouzdan automobil za obitelj preporučuje se kupnja Mercedesa B-klase. On nakon devet godina postiže najbolji rezultat (10,5 posto), uz prosjek od 90.000 kilometara, prenosi HAK.

Od malih automobila posebno se ističe Honda Jazz, do sedam godina starosti samo je 8,4 posto nadostataka ili 22,9 posto do 13 godina (prosjek 117.000 kilometara). Od malih, novijih automobila posebne pohvale zalužuju Opel Karl i Peugeot 208.

Na dnu je jedan model prestigao pretposljednju Daciju Logan, a to je Tesla Model 3 koji već nakon trogodišnje eksploatacije ima 14,7 posto grešaka.

S kasnijim godištima ne briljiraju BMW X5, Seat Alhambra, Dacia Dokker i Renault Twingo, piše HAK.

U nastavku donosimo popis modela s najmanje i najviše grešaka…

Vozila s najmanje grešaka

Do tri godine – model/postotak grešaka

1. VW Golf Sportsvan 2.0%

2. Audi Q2 2,1 %

3. Audi TT 2,5 %

4. Mercedes B-Klasa 2,6 %

5. Mercedes GLC 2,6 %

6. VW e-Golf 2,6 %

7. VW T-Roc 2,6 %

8. Mitsubishi ASX 2,9 %

8. Toyota RAV4 2,9 %

10. Audi Q5 3.3%

10. Suzuki Vitara 3.3%

Do pet godina – model/postotak grešaka

1. VW Golf Sportsvan 4.2 %

2. VW T-Roc 4.2 %

3. VW T-Cross 4,6 %

4. Audi A6/A7 4,7 %

5. Audi Q2 4.9%

6. VW e-Golf 5,0 %

7. Mercedes B-Klasa 5,3 %

8. Škoda Karoq 5,3 %

9. VW Touareg 5,4 %

10. Audi A3 5,5 %

Do sedam godina – model/postotak grešaka

1. Mazda CX-3 6.5%

2. Audi TT 7,2 %

3. VW Golf Sportsvan 7,3 %

4. Suzuki SX4 7,7 %

5. Mercedes B-Klasa 7.8%

6. Suzuki Vitara 8,0 %

7. Mazda 2 8,1 %

8. Audi Q2 8,3 %

9. Honda Jazz 8.4%

10. Mercedes A-Klasa 8,6 %

Do devet godina – model/postotak grešaka

1. Mercedes B-Class 10,5 %

2. Suzuki SX4 10,8 %

3. VW Golf Sportsvan 10,9 %

4. Mercedes A-Klasa 11.4%

5. Audi Q5 12,0 %

6. VW Touareg 12,4 %

7. Honda Jazz 12,7 %

8. Volvo XC60 12,7 %

9. Toyota RAV4 12,8 %

10. Audi A3 13,1 %

Do 11 godina – model/postotak grešaka

1. Audi TT 12,3 %

2. Mercedes B-Klasa 14,6 %

3. VW Touareg 15.6 %

4. Honda Jazz 16.2%

5. Mercedes M/GLE 16.2%

6. Toyota RAV4 16,6 %

7. Audi Q5 16,8 %

8. VW Golf Plus 16,8 %

9. BMW X1 17.2%

10. Mini 17.5 %

Do 13 godina – model/postotak grešaka

1. Audi TT 15,0 %

2. VW Golf Plus 20,7 %

3. Toyota RAV4 21,3 %

4. BMW X1 21.4%

5. Volvo XC60 22,5 %

6. Audi A3 22,8 %

7. Honda Jazz 22,9 %

8. Audi A6/A7 23,0 %

9. Mercedes E-Klasa Coupe 23,2 %

10. Mini 23,2 %

Vozila s najviše grešaka

Do tri godine

Tesla Model 3 14.7%

Dacia Logan 11.4%

Seat Alhambra 10,3 %

Opel Crossland 10.2%

Dacia Dokker 10.2%

Škoda Skala 9,1 %

Ford Galaxy 9,1 %

Škoda Superb 9,0 %

VW Sharan 8.9%

Dacia Sandero 8,8 %

Do pet godina

BMW X5/X6 17.9%

VW Sharan 17,7 %

BMW 2 Series Active Tourer 17.6 %

Seat Alhambra 17,3 %

Dacia Dokker 16,5 %

BMW X1 16.4%

Dacia Logan 16,0 %

BMW 5 Series/6 Series 15.1%

Mini 14.7%

Dacia Sandero 13,9 %

Do sedam godina

Dacia Dokker 25.9%

BMW 5 Series/6 Series 24.8%

Dacia Duster 24.6%

Dacia Logan 22.4%

Ford Ka 21,8 %

Dacia Sandero 21,0 %

BMW X5/X6 20,8 %

VW Sharan 19,8 %

BMW 2 Series Active Tourer 19,6 %

Seat Alhambra 19.4%

Do devet godina

Dacia Dokker 32.2%

Fiat Punto 29,7 %

Dacia Logan 29,1 %

Dacia Duster 28,5 %

Renault Megane 27.4%

Dacia Sandero 26.5%

Ford Mondeo 26.1%

Hyundai i20 25,7 %

BMW 5 Series/6 Series 25,4 %

Hyundai i30 25,3 %

Do 11 godina

Renault Twingo 36,2 %

Dacia Logan 35,5 %

Renault Clio 34,6 %

Fiat Punto 34,2 %

Fiat Panda 34,2 %

Renault Mégane 33,9 %

Citroen C3 33,9 %

Dacia Duster 33.7 %

Dacia Sandero 33.7 %

Peugeot 207 32,7 %

Do 13 godina

Dacia Logan 40.9%

Renault Twingo 39.9%

Nissan Qashqai 38,8 %

Renault Clio 38,6 %

Dacia Sandero 38,5 %

Fiat Punto 37,7 %

Peugeot 207 37,6 %

Fiat Panda 37,3 %

Ford Galaxy 37.1%

Kia Picanto 37,0 %

