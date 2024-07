Kandidatkinja za predsjednicu SDP-a: S njima ne bih sjela ni za stol, a kamoli pregovarala

Podijeli :

Kandidatkinja za predsjednicu SDP-a Sanja Major u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je odluku o preuzimanju stranke i smjer u kojem bi voljela da ona krene.

“Već nekoliko mjeseci promišljam o tome što se događa u SDP-u i u tom smjeru sam istaknula kandidaturu. Nije razlog kandidirati se zato da Siniša Hajdaš Dončić ne bi ostao jedini kandidat. Mislim da se SDP mora vratiti svojim vrijednostima”, rekla je Major.

Ako bi i SDP imao samo jednog kandidata na unutarstranačkim izborima, to bi poslalo lošu poruku jer i najjača stranka u državi ima jednog kandidata – HDZ.

Hajdaš Dončić prelomio: Kandidirat ću se za predsjednika SDP-a!

“Kad se radi o stranci koja dobije izbore, to i nije toliko čudno, ali kad se radi o stranci koja je izgubila izbore, bez obzira što je rezultat bio bolji od očekivanog, ne možemo imati jednog kandidata. Želim da se u SDP vrate razgovor i rasprava o socijaldemokraciji. Trenutno ne vodimo socijaldemokratsku politiku i pitanje je znamo li što je ona uopće. Ako je jedan kandidat u pitanju, vrlo često se dobiju predsjednik ili predsjednica deklamacijom. Dakle, ispraznim pričama, frazama i floskulama.”

Zašto nema više kandidata za čelnu poziciju stranke?

“Nadam se da će moja kandidatura potaknuti i druge da se kandidiraju. Ne samo za prateće vokale nego i glavnu ulogu. Jer, SDP ne može biti u rukama jednog čovjeka i ne može biti stvar dogovora. Želim da se što više kandidata prijavi na čelnu poziciju, kako bismo razgovarali, sučelili ideje i programe. Ako ih imamo, a vjerujem da ih imamo.”

Činjenica jest da bi kvalitetna oporba i oporbeni čelnici bili konkurencija premijeru. No, trenutno se ne čini tako, Major sama govori o gubitku socijaldemokratske politike.

“To se dogodilo prije deset ili više godina. Napravili smo neke sporne političke odluke. Nije se to moglo izgubiti preko noći, niti se može vratiti preko noći. To nam je jedina šansa, ne da opstanemo na sceni jer imamo stabilno glasačko tijelo. I taj detalj nas povezuje s HDZ-om. Ali, ako vratimo što smo izgubili, mogli bismo napraviti bolji rezultatski ishod.”

Istina jest da se razlike između centra desno i lijevo gubi jer i jedni i drugi govore o stambenoj politici, standardu…

ANKETA / Peđa Grbin dao si je četvorku. Koju biste ocjenu vi dali njegovom vođenju SDP-a?

“Takva situacija je dobra jer potvrđuje da su i desne, konzervativne, stranke počele razmišljati o svakodnevnim problemima. S druge strane, mi smo izgubili poziciju i moramo pronaći nova rješenja, kako odgovoriti na izazove današnjice i probleme s kojima se nosimo. Moramo odrediti kako se nositi s umjetnom inteligencijom, priljevom stranaca, uvođenju obveznog vojnog roka… Neki dan ste imali u medijima informaciju o širenju laži da strani radnici siluju žene u Zagrebu i to je neprihvateljivo. Ako želimo biti solidarno i zdravo društvo, moramo brinuti o tim stranim radnicima i pomoći da se integriraju u društvo. Socijaldemokracija se mora radikalizirati onoliko koliko se radikaliziraju i problemi u društvu. Nije to moja izjava, samo citiram jednog velikog socijaldemokrata.”

Osvrnula se na Zorana Milanovića, a i pregovore s Domovinskim pokretom, što stranci dio birača zamjera.

“Milanović je pomogao SDP-u i to nitko ne osporava, ali mislim da je cijena bila previsoka i da se to nije smjelo dogoditi. Njegovo uključivanje bio je nekakav izgovor SDP-u za nedostatak kvalitetnijeg socijaldemokratskog programa. S njim smo se udaljili od socijaldemokratskog koncepta. Napravio je velike rezultate za SDP i kroz mandat na vlasti, ali je doprinio srozavanju socijaldemokracije u SDP-u. Ovakvim manevrom smo napravili salto mortale i obezvrijedili sve dobro što je SDP učinio. A što se DP-a tiče, nismo smjeli ni razmišljati o mogućnosti pregovaranja s njima jer smo uništili sve što smo trebali biti. Nikakvo pregovaranje s ekstremnom desnicom ne dolazi u obzir. To možete jedino nauštrb vlastitih vrijednosti. Mislim da je SDP trebao pustiti HDZ i DP da se sami dogovore, kao što su se i dogovorili”, kazala je Major pa nastavila:

Klauški: Milanović koristi SDP samo kao vlastito oruđe za postizanje političkih ciljeva

“Voljela bih vjerovati da su ti pregovori bili samo predstava za javnost, a ne da su moji drugovi i drugarice zaista bili spremni formirati takvu vladu. Kao što sam rekla, ja s njima ne bih sjela ni za stol, a kamoli otvorila pregovore. HDZ to radi vrlo dobro i uspješno pliva tim vodama pa je potpuno očekivano da je Milorad Pupovac postao predsjednik Odbora za ljudska prava. SDP bi tu imao puno veći problem jer HDZ ne mora konstantno dokazivati da ne mrzi sve što je hrvatsko, a SDP i Peđa Grbin to morali konstantno. Upali smo u zamku dokazivanja svog nacionalizma i patriotizma. U nedostatsku zdrave državnotvorne misli, mi pokušavamo nešto što nikad nismo trebali napraviti.”

U kojem su trenutku stranke s lijevog spektra uopće prihvatile da desne stranke imaju monopol na domoljublje?

“Mislim da je to nemogućnost suočavanja s vlastitom prošlošću, kako s jedne, tako i s druge strane. SDP nema hrabrosti suočiti se s prošlosti, a nema ni domišljatosti kako se nositi s budućnosti. Moja kandidatura će pomoći da razgovaramo o kroničnim bolestima SDP-a, za koje mislim da nema lijeka, ali bitno je potaknuti te teme. Nije bitno hoću li postati predsjednica, samo da mi kao stranka shvatimo da ovako dalje neće ići jer izgubili smo poziciju, ne znamo tko smo ni kamo idemo.”

SDP je kroz posljednjih desetak godina prolazio više padova nego uspona i članovi su se međusobno napadali za ovakva javna istupanja.

Tonino Picula: Sudjelovat ću na unutarstranačkim izborima u SDP-u, neću stajati sa strane

“Moguće da će mi zamjeriti, ali ne mislim ni da je ovo kritiziranje nego otvaranje pravih tema. Spremna sam podnijeti tu žrtvu, ako je to stvarno tako, i otvoriti prostor drugima koji žele slijediti ovaj put. Možda sad nije vrijeme da SDP dobije predsjednicu, ali možda će biti za četiri godine. Jer, mi smo pristojna konzervativna stranka, gdje se žene smješta na određena mjesta.”

Ona osobno je 17 godina u SDP-u i sigurno da joj nije drago što nema žena na ključnim pozicijama.

“Jako mi je žao zbog toga jer imamo kvalitetne kolegice i članice. Ne samo one najistaknutije, koje su saborske zastupnice ili europarlamentarke. Imamo čitav niz kvalitetnih i sposobnih žena. Samo, ili nisu bile u prilici ili se nisu usudile. Nadam se da i njima ovime otvaram put. Nevjerojatno mi je da je HDZ imao premijerku, predsjednicu Republike i predsjednicu stranke, a mi ne”, zaključila je Sanja Major.

