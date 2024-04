Ova tehnologija trebala je biti spas za električne automobile, no pojavio se problem

Podijeli :

Toyota / Ilustracija

Tehnologija poluprovodničkih baterija (krutog stanja, eng. solid-state) naširoko se proklamirala kao sljedeći veliki korak za električna vozila.

Takva je tehnologija trebala smanjiti težinu baterija, povećavajući gustoću energije, smanjujući troškove proizvodnje, poboljšavajući brzine punjenja, povećavajući domet, i učiniti električne automobile manje podložnima požarima.

Ipak, osnivač i izvršni direktor najvećeg svjetskog dobavljača baterija, CATL, sada je ustvrdio da su poluprovodničke baterije nepraktične i nesigurne, piše Financial Times.

CATL (Contemporary Amperex Technology Company Limited) je tvrtka sa sjedištem u Kini koja opskrbljuje baterijama BMW, Teslu, Hyundai, Porsche i Ford. Trenutno isporučuju približno 36% svih baterija za električna vozila na globalnoj razini, više nego dvostruko više od najbližeg konkurenta BYD (15,8%).

No dr. Robin Zeng, glavni izvršni direktor CATL-a i čovjek poznat kao “Kralj baterija”, upozorio je svijet da takva tehnologija nije tako održiva kao što nas se navodi da vjerujemo.

Zeng je rekao da CATL “ulaže u solid-state baterije već 10 godina. “Veliki problem je to što je potrebna potpuno nova vrsta kemije, ona koja koristi čisti metalni litij za anodne elektrode. Ali to dovodi do dodatnih problema”, rekao je.

Zbog problema s tlakom, Zeng tvrdi, takva baterija ne može izdržati mnogo ciklusa punjenja. To ne znači da je Zeng protiv solid-state tehnologije, ali upozorava da to trenutno nije komercijalno održivo.

Zen vjeruje da bi naš fokus trebao biti na natrij-ionske baterije, poznate kao “polučvrste” baterije. Ovo je tehnologija na kojoj CATL radi od 2021. godine, da je u pitanju u interes Zenga s obzirom da je njegova tvrtka pionir u toj tehnologiji. On tvrdi da ova kemija može udvostručiti raspon litij-ionskih baterija, osiguravajući paritet čvrstom stanju, ali bez visokih početnih troškova i problema s volatilnošću.

