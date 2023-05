Podijeli :

Pixabay

Postoje automobili koji su naklonjeni prema životinjama. I ne mislimo ovdje na njihov transport nego na činjenicu da se za izradu takvih vozila ne koriste materijali koji idu na štetu životinja.

Naravno, ne postoje potpuno “veganski” automobili. Proizvodnja zahtijeva korištenje plastike, smola i ulja koja se proizvode od životinjskih proizvoda. Na primjer, brojne životinjske masti prisutne su u nekim mazivima koje proizvođači koriste pri izradi svojih automobila, piše Scrap Car Comparison.

No, postoje i drugi načini na koje proizvođači automobila mogu smanjiti svoj utjecaj na životinje. Glavni fokus je na unutrašnjosti automobila. Svi znamo da bi kožna unutrašnjost trebala biti znak više klase i stila, ali ona sigurno nije veganska. Korištenje kože i drugih proizvoda životinjskog podrijetla poput vune koristi se u proizvodnji automobila.

Organizacija za prava životinja People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ispitala je europsku automobilsku industriju kako bi analizirala koji je automobili najviše “veganski”. Napominju kako ova vozila možda nisu potpuno veganska, ali su najbliža što trenutno možete dobiti.

Naveli su broj modela koji nude veganske interijere, bez spominjanja konkretnih verzija, varijanti ili razina opreme. Također, neki proizvođači imaju mnogo više svojih automobila na popisu od drugih. Na primjer, Citroen trenutno nudi osam modela s “veganskim interijerom” koji se proteže više od jednog stoljeća, dok Polestar nudi samo jedan. Međutim, Polestar proizvodi ukupno samo dva modela, što znači da njihov jedinstveni “veganski” rezultat zapravo i nije tako loš.

Automobili s “veganskom” unutrašnjošću kao standardnom

1. Ford – svi modeli

2. Smart – svi modeli

3. Opel/Vauxhall – 18 modela

4. Renault – 10 modela

5. Citroen – 8 modela

6. Mercedes-Benz – 8 modela

7. Toyota – 8 modela

8. Dacia – 7 modela

9. Volvo – 5 modela

10. Jaguar – 3 modela

11. Kia – 3 modela

12. Honda – 2 modela

13. Peugeot – 1 model

14. Tesla – 1 model

15. Polestar – 1 model

Automobili s “veganskom” unutrašnjošću kao opcijom

1. Citroen – 7 modela

2. Opel/Vauxhall – 6 modela

3. Honda – 2 modela

4. Jaguar – 2 modela

5. Mercedes-Benz – 2 modela

6. Peugeot – 2 modela

7. Tesla – 2 modela

Nemaju opciju “veganske” unutrašnjosti

– Audi

– Bentley

– BMW

– Bugatti

– Ferrari

– Lamborghini

– Lexus

– Mazda

– Mini

– Porsche

– Rolls-Royce

– Seat

– Škoda

– Volkswagen

Bez podataka

– Abarth

– Alfa Romeo

– Aston Martin

– Fiat

– Hyundai

– Isuzu

– Jeep

– Lotus

– Mitsubishi

– Nissan

– Subaru

– Suzuki.

Možda je manje iznenađujuće pojavljivanje luksuznih, sportskih i super-automobila na popisu marki koje ne nude “veganske” opcije opreme. Čini se da visoko društvo još uvijek cijeni kravlju kožu i ovčju vunu.

