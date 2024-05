Pravila su jasna: Za ovaj manevar na njemačkim autocestama možete ostati i bez vozačke

Podijeli :

U Njemačkoj je na nekim cestama vožnja unatrag dopuštena, ali na drugim je dopuštena samo u određenim situacijama. No, postoje i one ceste gdje je to strogo zabranjeno.

U načelu, vožnja unatrag dopuštena je desnom trakom; u jednosmjernim ulicama, međutim, samo za parkiranje.

Apsolutno je zabranjena vožnja unatrag na autocestama i strogo se kažnjava. Vožnja na ulazu i izlazu s autoceste može vas koštati 75 eura kazne, a na zaustavnom traku 130 eura i jedan kazneni bod, piše Fenix magazin.

Onaj tko vozi u rikverc na autocesti mora platiti kaznu od 230 eura, dobiva dva boda i zabranu vožnje na mjesec dana. Kazneno djelo čini onaj tko dovodi druge u opasnost.

Kada je dopuštena vožnja unatrag, vozači uvijek trebaju provjeriti prostor iza automobila, ali i na bočne strane vozila. U slučaju nesreća pri vožnji unatrag u početku ste vi u potpunosti krivi. Za drugu uključenu stranu mora se dokazati da je moguće suučesnik prilikom sudara. To se obično odnosi i na parkiranje.

Čak i ako pažljivo pogledate oko sebe, vjerojatno ste krivi u slučaju sudara ako niste mogli u potpunosti vidjeti promet na cesti. Stoga je bitno da odvojite potrebno vrijeme prilikom vožnje unatrag.

