Komunikacijska stručnjakinja: Bartulica si je Ferrarijem narušio reputaciju

Profesorica političke komunikacija sa sveučilišta VERN Nikolina Borčić u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirala je Aktualno prijepodne u Hrvatskom saboru i "slučaj Ferrari".

Naravno, osvrnula se na dio vezan uz komuniciranje na njemu, prvenstveno jer je premijer Andrej Plenković ustvrdio da se iznenadio što ga oporba nije “rešetala” malo više.

“Trenutno nije vrijeme za to. Zato što je jedan od ciljeva oporbe postići vidljivost. Također, ljudi su zasićeni politikom nakon parlamentarnih i europskih izbora. Mislim da se preskaču te teme. Ne čudi da je zato Domovinski pokret u fokusu. Pojedinci iz te stranke su prisutni u medijima i zato se oporba više naslanja na njih”, kaže Borčić.

Dobar dio zastupnika postavljao je pitanja ministru Josipu Dabri, ponajprije zbog sumnji oko njegove diplome.

“Političari kao da su i dalje nesvjesni da kad stupe na javnu pozornicu, sve njihovo postaje i naše. Ne možete odabirati o kojim će se temama pričati, a o kojima ne. A obrazovanje je važna i vrijedna tema pa ako nešto nije čisto i jasno, postavljaju se pitanja. Samim time, to postaje tema oko koje se vodi rasprava”, objasnila je stručnjakinja za komuniciranje.

Dodala je i da smatra kako zastupnici DP-a još uvijek nekako podcjenjuju snagu komunikacije. Što se vidjelo u slučaju crvenog Ferrarija.

“Dobro je da se propituju takve teme. Najprije bih taj ferrari stavila u kontekst prije i poslije. Gospodin Bartulica je svoju vidljivost i kampanju gradio na identitetskim elementima, što podrazumijeva ideološke, vjerske i nacionalne elemente. To uvijek uključuje taktiku “mi protiv njih, onih opasnih na drugoj strani”. Pa kad su krenule rasprave oko njegovih primanja i imovine, prikazao je da se to događa zbog njegovih svjetonazora. Postavio se u ulogu žrtve i to je dovelo do uspjeha. No, Ferrari je prikaz kako političari lako mogu uništiti svoju reputaciju jer je to izvan svega što je govorio i kako se ponašao. Time se samo potvrđuje da političari podcjenjuju struku, a prije slušaju prijatelje ili poznanike”, zaključila je Nikolina Borčić.

