Domovinski pokret: “Banožićev nalaz je lažiran, imao je alkohola u krvi, imamo dokaze!”

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe obrušio se na konferenciji za medije na Milorada Pupovca i SDSS, ali neokrznut nije ostao ni premijer Andrej Plenković, kao ni budući ministar obrane Ivan Anušić.

Naime, Ćipe je naglasio da će biti protiv imenovanja Ivana Anušića za njegova nasljednika.

“Glasovat ćemo protiv, naravno. Mi smo oporbena stranka, a on je kandidat Andreja Plenkovića. Imamo poruku za župana Anušića. Nemoj biti kao Tomo Medved i Ante Deur, nemoj sagnuti glavu pred Plenkovićem. Ostani svoj. A to da će nešto napraviti u šest mjeseci… Pa neće upoznati ni sve ljude u tom razdoblju. Stavljen je kao pojačanje, kao smokvin list, baš poput Medveda. Plenković je to namjerno napravio. Zato mu kažemo da neka ne bude poput Medveda i Deura”, kazao je Mlinarić i dodao:

“Ne znam u čemu je problem što ćemo glasovati protiv, mi smo oporba i bit ćemo protiv. Ne spuštajmo se na osobnu razinu, toga u politici nema.”

Njegov stranački kolega Mario Radić je otišao korak dalje pa otvoreno istaknuo da je nalaz krvi Marija Banožića nakon prometne nesreće lažiran.

“Dat ću vam podatak koji će sigurno goriti. Ponovno govorim o kršenju zakona. Danas ili sutra će izaći podatak, siguran, da je Banožić imao alkohola u krvi i ovih dana mi smo pozivali sve službenike, i DORH-a i policije, bolnice, da im se ne ponovi slučaj Dekanić… Nažalost, poslušnost prema HDZ-u je jača od priziva savjesti. Već sam dobio papire sa svih strana. Zanima me kako će odgovoriti, 15 ljudi je znalo sve i bilo je prikrivanje. Vidjet ćete dokaze. Da nisam siguran u točnu priču, ne bih to govorio. Ponavljam, nemojte kršiti zakon. Kršili ste ga kod Dekanića, vidjeli smo kako je završilo, i sad će biti tako kod Banožića. Toliko o velebnom razrješenju ministra i nesnalaženju oporbe. Svoje sam rekao i vidjet ćete uskoro jesam li u pravu ili nisam”, istaknuo je Radić.

