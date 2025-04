FOTO, VIDEO / Studenti blokirali RTS, ni TV Nova ne može realizirati program iz studija

Podijeli :

Jutarnji program na srpskoj televiziji Nova jutros nije započeo s emitiranjem jer su studenti blokirali prilaz studiju ove televizije koji se nalazi u beogradskom kompleksu Avala filma.

VIDEO / Policija prekinula blokadu zgrade RTV-a u Novom Sadu

Prema izvještaju voditeljice Nevene Madžarević, koja se nalazi na licu mjesta, zaposlenicima je onemogućena realizacija programa.

“Stigli smo jutros u pet sati do Avala filma, gdje se nalaze studiji televizije Nova. Međutim, zatekli smo studente. Zašto su blokirali i ovaj ulaz? Studio RTS-a nalazi se odmah do našeg. Studenti su blokirali sve moguće prilaze i time onemogućili i našoj ekipi dolazak do studija. Zato smo točno u šest sati započeli prijenos uživo na našoj Instagram stranici”, objasnila je novinarka.

View this post on Instagram A post shared by TV NOVA (@novas.tv)

Navela je i da studenti redari nisu raspoloženi za razgovor.

U jednom trenutku su se obratili prisutnima i rekli kako se zbog blokade jutarnji program RTS-a odvija otežano.

Studenti traže ispunjenje svojih zahtjeva – ili da se ugasi RTS, ili da se provede natječaj regulatora elektroničkih medija (REM).

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Vučić zaprijetio studentima u blokadi i United Mediji: To će biti zahtjev od kojeg se neće odustati Kako skuhati šunku? Ključna pravila, savjeti i recepti uz koje će uvijek biti ukusna i sočna