VOZILA BUDUĆNOSTI
Zvuči nevjerojatno, ali automobilski dijelovi sada se izrađuju i od lišća ananasa
Nissan je u suradnji s tvrtkom Food Reborn razvio novu tehnologiju kojom se od odbačenog lišća ananasa izrađuju izdržljivi kompozitni materijali namijenjeni proizvodnji dijelova automobilske karoserije.
Japanski proizvođač automobila Nissan i tvrtka Food Reborn zajednički su razvili prve dijelove za automobilsku karoseriju izrađene od plastike ojačane prirodnim vlaknima (NFRP), koja se dobivaju iz lišća ananasa. U sklopu partnerstva Nissan će drugoj tvrtki ustupiti licencu za korištenje vlastitog tehnološkog znanja u proizvodnji takvih kompozitnih materijala, prenosi Autonet.bug.hr.
Projekt je usmjeren na širu primjenu naprednih kompozita visokih performansi, uz korištenje sirovina koje se dosad nisu iskorištavale. Time Nissan, u okviru svojeg programa "Nissan Green Program 2030", nastoji razviti lakše i cjenovno pristupačne materijale koji imaju manji utjecaj na okoliš.
Razvoj potaknut automobilskim sportom
Ideja za razvoj novog materijala pojavila se u automobilskom sportu, u kojem održivost postaje sve važnija, uz istodobno ispunjavanje visokih tehničkih zahtjeva natjecanja.
Pravila utrka serijskih automobila propisuju da se prilikom svake preinake vanjskih dijelova karoserije mora koristiti održiva plastika ojačana prirodnim vlaknima. Međutim, timovima je dosad problem predstavljala ograničena dostupnost specijaliziranih dobavljača, što je otežavalo redovitu opskrbu i povećavalo troškove nabave.
Kako bi odgovorili na taj izazov, Nissan i Food Reborn udružili su iskustvo u razvoju kompozitnih materijala sa znanjem o biljnim vlaknima. Tako su razvili prvi postupak na svijetu kojim se vlakna iz lišća ananasa najprije pretvaraju u ravnu pređu, zatim se od nje tkanjem izrađuje tkanina, koja se potom koristi za ojačavanje kompozitnog materijala.
Nova metoda razlikuje se od dosadašnjih načina korištenja tih vlakana jer omogućuje njihovu primjenu u kompozitima visokih performansi. Dobiveni materijal pritom ima veću vlačnu čvrstoću od uobičajenih materijala koji se temelje na lanenim vlaknima.
Više od 50 milijuna tona lišća završava kao otpad
Potencijal nove tehnologije posebno dolazi do izražaja kada se uzme u obzir količina neiskorištenog materijala. U svijetu se svake godine odbaci više od 50 milijuna tona lišća ananasa, a razvijeni postupak omogućuje da se taj dosad zanemareni otpad pretvori u vrijednu sirovinu.
Nissan je tvrtki Food Reborn dao licencu za proizvodnju ravne pređe, tkanine i predimpregniranog materijala. Riječ je o poluproizvodu koji se koristi za oblikovanje, a u kojem su vlakna već natopljena smolom.
Japanska kompanija time nastavlja komercijalno iskorištavati intelektualno vlasništvo, uključujući patente i tehnička znanja stečena tijekom razvoja automobila.
Osim u automobilskoj industriji, novi bi kompozit zbog male mase i manjeg utjecaja na okoliš mogao pronaći primjenu i u drugim industrijskim sektorima.
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