Kako bi odgovorili na taj izazov, Nissan i Food Reborn udružili su iskustvo u razvoju kompozitnih materijala sa znanjem o biljnim vlaknima. Tako su razvili prvi postupak na svijetu kojim se vlakna iz lišća ananasa najprije pretvaraju u ravnu pređu, zatim se od nje tkanjem izrađuje tkanina, koja se potom koristi za ojačavanje kompozitnog materijala.