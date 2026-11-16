zlatni volan
Nijemci izabrali najbolje aute 2026. godine. Birali su i najbolji rabljeni auto, ali i prema cijeni
Njemačka nagrada Zlatni volan (Goldenes Lenkrad) jedna je od najuglednijih automobilskih nagrada u svijetu, a ove godine obilježava 50 godina postojanja. Pokrenuta je 1976. godine na inicijativu berlinske izdavačke kuće Axel Springer, a danas je dodjeljuje ugledni automobilski časopis Auto Bild.
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Ovogodišnji izbor obuhvatio je čak 79 automobilskih modela, među kojima su čitatelji odabrali svoje favorite. Po tri najbolje plasirana modela u svakoj od devet glavnih kategorija izborila su mjesto u finalu, u kojem se našlo ukupno 27 automobila, piše Automobiliona.
Finalisti su ocjenjivani prema čak 19 kriterija. Pritom se svaki automobil procjenjivao u kontekstu vlastite klase, pa su i pristupačniji modeli imali jednake prilike istaknuti se u odnosu na skupe luksuzne automobile.
O pobjednicima je odlučivao međunarodni žiri od 23 člana, među kojima su bili profesionalni vozači utrka, automobilski novinari, stručnjaci i entuzijasti.
Važnu ulogu imaju i čitatelji
Žiri tradicionalno čine tri skupine – tehnički stručnjaci, profesionalni vozači utrka i poznate osobe. Svaka od njih ocjenjuje različite karakteristike automobila, ovisno o svojoj stručnosti.
Tako dizajneri procjenjuju izgled vozila, stručnjaci za povezivost ispituju multimedijske sustave, dok poznate osobe ocjenjuju užitak u vožnji. Profesionalni vozači posebnu pozornost posvećuju mjenjaču, ovjesu i kočnicama.
Važnu ulogu u izboru imaju i čitatelji, koji u prvom krugu glasovanja izdvajaju favorite. Odabrani modeli potom prolaze dodatna testiranja na stazi Balocco u Italiji, nakon čega međunarodni stručni žiri donosi konačnu odluku.
Dobitnika posebnog Počasnog volana ne bira stručni žiri, nego zaseban panel urednika i izdavača.
Dobitnici:
Mali automobil: Opel Corsa GSE
Mali SUV: Škoda Epiq
Kompaktni automobil: Kia K4 Sportswagon
Kompaktni SUV: Kia EV5
Automobil srednje veličine: BMW i3
Automobil više srednje veličine: Genesis GV60 Magma
Luksuzni automobil: Mercedes S-klasa
Sportski automobil: BMW M2 CS
Obiteljski automobil: Škoda Peaq
Povijesni modeli, dobitnici Zlatnog volana: Mercedes SL, Porsche Carrera GT, Audi 100 C3
Rabljeni automobil: Audi A4 Avant
Najbolji automobil ispod 25.000 €: VW ID. Polo
Najbolji automobil ispod 30.000 €: Kia EV2
Najbolji automobil ispod 35.000 €: Mazda CX-5
Nagrada za inovaciju: Ferrari Luce.
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