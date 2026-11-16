Oglas

zlatni volan

Nijemci izabrali najbolje aute 2026. godine. Birali su i najbolji rabljeni auto, ali i prema cijeni

author
N1 Info
|
16. stu. 2026. 10:14
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
BMW i3 UNSPLASH
Vitali Adutskevich on Unsplash

Njemačka nagrada Zlatni volan (Goldenes Lenkrad) jedna je od najuglednijih automobilskih nagrada u svijetu, a ove godine obilježava 50 godina postojanja. Pokrenuta je 1976. godine na inicijativu berlinske izdavačke kuće Axel Springer, a danas je dodjeljuje ugledni automobilski časopis Auto Bild.

Oglas

Ovogodišnji izbor obuhvatio je čak 79 automobilskih modela, među kojima su čitatelji odabrali svoje favorite. Po tri najbolje plasirana modela u svakoj od devet glavnih kategorija izborila su mjesto u finalu, u kojem se našlo ukupno 27 automobila, piše Automobiliona.

Finalisti su ocjenjivani prema čak 19 kriterija. Pritom se svaki automobil procjenjivao u kontekstu vlastite klase, pa su i pristupačniji modeli imali jednake prilike istaknuti se u odnosu na skupe luksuzne automobile.

O pobjednicima je odlučivao međunarodni žiri od 23 člana, među kojima su bili profesionalni vozači utrka, automobilski novinari, stručnjaci i entuzijasti.

Važnu ulogu imaju i čitatelji

Žiri tradicionalno čine tri skupine – tehnički stručnjaci, profesionalni vozači utrka i poznate osobe. Svaka od njih ocjenjuje različite karakteristike automobila, ovisno o svojoj stručnosti.

Tako dizajneri procjenjuju izgled vozila, stručnjaci za povezivost ispituju multimedijske sustave, dok poznate osobe ocjenjuju užitak u vožnji. Profesionalni vozači posebnu pozornost posvećuju mjenjaču, ovjesu i kočnicama.

Važnu ulogu u izboru imaju i čitatelji, koji u prvom krugu glasovanja izdvajaju favorite. Odabrani modeli potom prolaze dodatna testiranja na stazi Balocco u Italiji, nakon čega međunarodni stručni žiri donosi konačnu odluku.

Dobitnika posebnog Počasnog volana ne bira stručni žiri, nego zaseban panel urednika i izdavača.

Dobitnici:

Mali automobil: Opel Corsa GSE

Mali SUV: Škoda Epiq

Kompaktni automobil: Kia K4 Sportswagon

Kompaktni SUV: Kia EV5

Automobil srednje veličine: BMW i3

Automobil više srednje veličine: Genesis GV60 Magma

Luksuzni automobil: Mercedes S-klasa

Sportski automobil: BMW M2 CS

Obiteljski automobil: Škoda Peaq

Povijesni modeli, dobitnici Zlatnog volana: Mercedes SL, Porsche Carrera GT, Audi 100 C3

Rabljeni automobil: Audi A4 Avant

Najbolji automobil ispod 25.000 €: VW ID. Polo

Najbolji automobil ispod 30.000 €: Kia EV2

Najbolji automobil ispod 35.000 €: Mazda CX-5

Nagrada za inovaciju: Ferrari Luce.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
auto automobili najbolji automobili zlatni volan

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ