Trik od samo nekoliko centi za omekšavanje tvrdog komada mesa.

Što meso duže držite u marinadi, to će ono biti sočnije i finije nakon termičke obrade. No, ne morate danima marinirati meso da bi omekšalo do željene teksture. Poslužite se malim trikom kuhara – u marinadu stavite sodu bikarbonu.

Soda bikarbona je iznimno koristan sastojak svakog domaćinstva, a može vam pomoći u raznim kuharsko-slastičarskim scenarijima. Koristiti je možete umjesto praška za pecivo za dizanje kolača i drugih slastica, dodati je u umake na bazi rajčica kako biste neutralizirali kiselost, ili je staviti u grah kako biste ga omekšali tijekom namakanja, a prije kuhanja.

Soda bikarbona pomoći će vam i da omekšati tvrđi komad junetine poput flama ili nekog sličnog dijela. Zapravo, bit će vam potrebno nešto manje od jedne čajne žličice da omekšate meso.

Naime, soda bikarbona podiže pH vrijednost na vanjskoj strani mesa dok se marinira, te vam osigurava da vaš odrezak ostane sočan i mekan čak i nakon brze marinade te nakon pečenja, piše punkufer.

Sastojci:

– 1 kg tvrđih junećih odrezaka

– 65 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

– 3-4 češnja češnjaka

– 2 žlice balzamičnog octa

– 2 žlice umaka od soje

– 2 žlice maslaca

– 1 žlica Worcestershire umaka

– ¾ čajne žličice sode bikarbone

– sol i crni papar po želji

– biljno ulje za pečenje

Priprema:

1. Pomiješajte zajedno ekstra djevičansko maslinovo ulje, balzamični ocat, umak od soje i Worcestershire s tanko nasjeckanim češnjakom i nešto svježeg papra. Umiješajte u marinadu sodu bikarbonu – ako se počne pjeniti, ne paničarite. To znači da je soda bikarbona djeluje kako bi trebala.

2. Ispikajte meso vilicom i uronite u marinadu. Pustite da se marinira na sobnoj temperaturi barem sat vremena. Najbolje rezultate dobit ćete ako meso pustite da se marinira od 8 do 12 sati u hladnjaku.

3. Na tavi zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu ispecite marinirane odreske. Posolite meso po želji prije nego što ga stavite na zagrijano ulje.

4. Pecite meso s obje strane otprilike 8 do 12 minuta, odnosno dok temperatura na najdebljem dijelu u unutrašnjosti ne dosegne 51 Celzijev stupanj za medium-rare odrezak. Ne zaboravite zapeći i rubove odrezaka – poslužite se hvataljkama za meso i zapecite rubove sa svih strana oko 30 sekundi na vrućoj tavi.

5. Pustite da se meso odmori barem 10 minuta prije nego što ga zarežete i poslužite s prilogom po želji. Dobar tek!

