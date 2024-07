Sto godina Cezar salate: Tko ju je osmislio i koji recept je pravi

Podijeli :

Cezar salata, omiljeno okrepljujuće jelo u vrućim ljetnim danima, slavi 100. rođendan. Talijanski imigrant Caesar Cardini izumio je deliciju 4. srpnja 1924. u svom restoranu Caesar's Place u Tijuani, Meksiko. Bila je sparna noć i Cardini se borio da nahrani gomile novopridošlih Kalifornijaca koji su prešli granicu kako bi pobjegli od prohibicije.

Priča kaže da je Cardini tada koristio sastojke koje je imao pri ruci, uključujući ulje s okusom češnjaka, Worcestershire umak, limun, jaja i parmezan.

Za razliku od nekih drugih jelovnika s početka 20. stoljeća, Cezar salata ostaje vječni favorit.

Beth Forrest, profesorica slobodnih umjetnosti i primijenjenih studija hrane na Culinary Institute of America, rekla je da je trebalo nekoliko godina da Cezar salata postane popularna. Recept za nju nije objavio “Joy of Cooking”, jedna od najpopularnijih američkih kuharica, sve do izdanja iz 1951. godine.

Forrest je također rekla da je Cezar salata idealna za ‘zapadnjačko’ nepce jer sadrži dvije preferirane teksture: hrskavu i kremastu. Žumanjci i parmezan također su bogati glutaminskom kiselinom, koja salati daje bogat, slan okus poznat kao “umami”.

“Zadovoljava nas na mnogo hedonističkih načina, a još uvijek se osjećamo okrijepljeni. Ipak je to salata”, rekla je Forrest.

Mnoge varijanti Cezar salate daje ovom jelu postojanost, kažu stručnjaci. Kuhari mogu dodati piletinu, suhomesnate proizvode ili losos, umiješati kelj ili prokulice i napraviti preljev od miso paste ili tofua.

Cardini nije bio sklon mijenjanju svog recept. U intervjuu 1987. godine za Honolulu Star-Bulletin, njegova kći Rosa Cardini rekla je da je njezin otac bio vrlo precizan u pripremi svoje kreacije. Koristio je samo nježne, unutarnje listove salate Romaine i ostavio ih cijele, s namjerom da ih gosti uberu prstima. Kuhao je jaja jednu minutu prije nego ih je dodao, a inćune nije koristio.

Vode se rasprave o podrijetlu salate

Neki tvrde da je recept zapravo bio od majke Livija Santinija, jednog od Cardinijevih kuhara i kolege talijanskog imigranta. Drugi kažu da je Cardinijev brat Alex bio začetnik salate, koju je napravio s pastom od limete i inćuna. Alexova verzija zove se “Airmen’s Salad” jer ju je navodno poslužio zrakoplovcima u bazi u San Diegu.

Forrest je rekao da recept također odjekuje starim talijanskim specijalitetima. Podsjeća na pinzimonio, preljev od maslinovog ulja i limunovog soka koji se koristi kao umak od povrća, ili bagna cauda, ​​ljuti umak od inćuna i češnjaka iz regije Piemonte gdje je Cardini rođen.

“Caesar’s Restaurant” u Tijuani nije odgovorio na pitanje Associated Pressa o podrijetlu salate, ali restoran spominje Santinijevo ime na svojoj web stranici.

Posao u Tijuani pao je nakon završetka prohibicije, pa je Caesar Cardini preselio svoju obitelj u Los Angeles 1935. Punili su svoj Caesar dresing u boce kod kuće prije nego što su konačno osnovali “Caesar Cardini Foods Inc”.

Rosa Cardini preuzela je obiteljski posao 1956. nakon očeve smrti. T. Marzetti, proizvođač preljeva i umaka, kupio je Cardini Foods 1996. i još uvijek prodaje preljeve marke Caesar Cardini.

