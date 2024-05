Gobac o žiriju za Doru: “Možda nisu dobro oprali uši to jutro kad su slušali Lasagnu”

Podijeli :

Nastup Baby Lasagne u finalu Eurosonga prokomentirao je frontmen Psihomodo Popa Davor Gobac s našom Milom Moralić.

Gobac kaže da nije razočaran što Baby Lasagna nije pobjeido. “Bioo je super nastup. Trebao je pobjedit ali nažalost nije. On je nekak pobjednik publike. Mislim da ga to najviše i zanima.”

Na pitanje ima li tu politike, Gobac govori da vjerojatno.

Osvnruo se i na žiri za Doru koji je Baby Lasagnu ostavio u rezervi.

“Možda nisu dobro oprali uši to jutro kad su slušali Lasagnu. Lasagna ima simpatičnu pjesmu, oni su to dobro napravili. Simpatičan je tekst. Šteta bi bilo da nije otišao. Moralni je pobjednik što se tiče publike.”

“Možda je kriterij njihov ukus, koji možda nije moj. Oni bi kao trebali biti profesionalci koji su svjesno odvojeni od svojeg ukusa. Sve je to od pojedinca do pojedinca”, dodaje Gobac.

Gobac je komentirao osobnost i karakter Baby Lasagne.

“Kod njega mi uopće nije bitno je li on sad operni pjevač ili nešto. Bitno je da paše uz svoju vlastitu pjesmu, da ima neku poruku koju želi poslati i da ima dobru enrgiju. Tak ja to gledam. A sad jel on može pjevat visoki C, kog to zanima.”

Savjet za Baby Lasagnu?

“Pa da piše i dalje tak zanimljive pjesme. Nek izgradi taj svoj stil do kraja.”

