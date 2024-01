Imate sušilicu? Velika greška kod sušenja rublja koja uništava odjeću

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Svatko ima svoju rutinu i navike kada je riječ o pranju i sušenju rublja. Potrebno je držati se oznaka na etiketama, pravilno dozirati prašak te odabrati pravi program na perilici i vaša odjeća, donje rublje, ručnici, kuhinjske krpe i sve što stavljate u perilicu bit će dobro oprano, čisto i njegovano.

I sve ste napravili kako piše na etiketi, pridržavajući se svih naputaka, ali i dalje vam se čini da se vaša odjeća previše troši i da prebrzo izgleda staro? Možda je problem u načinu na koji sušite veš, odnosno koristite sušilicu rublja.

Naime, konvencionalna metoda pranja odjeće na hladnijoj temperaturi, koja se potom suši u sušilici na visokoj temperaturi, zapravo šteti vašoj odjeći. Sušenje odjeće u sušilici možda jest vrlo praktično i brzo, ali na taj joj način smanjujete vijek trajanja, piše Zadovoljna.hr.

Sušenjem u sušilici rublja odjeća se skuplja, to je poznato, no možda je manje poznato da se odjeća u sušilici skuplja dvostruko više nego kod samoga pranja. Ipak, temperatura u sušilici nije krivac za skupljanje, već su to konstantno okretanje i zrak u sušilici, što uzrokuje mikroskopsko trošenje odjeće.

Budući da je riječ o tako sitnim komadićima tkanine, ne možete ih vidjeti, osim ako ne pogledate u odjeljak s otpalim dlačicama u sušilici. Ondje ćete pronaći komadiće tkanine koji su otpali s odjeće, što skraćuje vijek trajanja odjevnih predmeta.

Kako to možete izbjeći? Jednostavno: izbjegavajte korištenje sušilice rublja. Odjeću sušite na zraku, po mogućnosti u kupaonici, a kako biste izbjegli dodatno gužvanje, mokru je stavite na vješalice (naročito to vrijedi za košulje). Sušilicu koristite samo za donje rublje, čarape, ručnike i slične predmete.

Ako ne želite odustati od sušenja odjeće u sušilici, sušite je na kraćim i manje vrućim programima. Odjeća tada možda neće biti onako potpuno suha kada je izvadite, pa je svakako ostavite da se još malo do kraja osuši na zraku prije nego što je pospremite u ormar, kako se ne bi skupljala vlaga.

