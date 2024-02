Jo-jo efekt: Kako se boriti s kilogramima koji se stalno vraćaju?

“U konačnici, ova nam studija govori da je jo-jo dijeta negativna praksa koja ljudima može uzrokovati stvarnu štetu”, piše u studiji koju prenosi New York Post.

Zamjene za Ozempic koje pomažu u mršavljenju

Otkrića upućuju na to da započinjanje dijete može biti štetno za ljude osim ako to nije medicinski neophodno. Držanje dijete kako bi se zadovoljio neki percipirani društveni standard nenamjerno je dovelo sudionike do godina srama, nezadovoljstva tijelom, nesreće, stresa i preokupacije tjelesnom težinom.

Što je točno jo-jo efekt?

Jo-jo efekt se događa kada osobe koje su na dijeti bivaju uvučene u ciklus beskonačne dijete, vraćajući izgubljenu težinu, ili dobivajući više nego prethodno, što ih tjera na ponovnu dijetu, obično uz ekstremnije uvjete.

Ovakav pristup dijeti popularan je u SAD-u, a obilježen je pomodnim dijetama, planovima za brzo mršavljenje ili lijekovima pomoću kojih ljudi neprestano teže idealima ljepote.

Kriv je društveni pritisak?

Tim znanstvenika proveo je detaljne intervjue s 36 odraslih osoba, 13 muškaraca i 23 žene, koji su iskusili jo-jo efekt.

“Velikom većinom sudionici nisu započeli dijetu iz zdravstvenih razloga, već zato što su osjećali društveni pritisak da smršave”, navode u studiji.

Ovo su namirnice koje pomažu pri mršavljenju, a pritom nećete osjećati konstantnu glad

Društveni pritisak tjerao je ljude da pokušaju slijediti dugačak popis dijeta za mršavljenje i ponašanja koja liječnici ne preporučaju.

Mnogi od sudionika priznali su poremećeno ponašanje u kontroli tjelesne težine, kao što je prejedanje, ograničavanje hrane i kalorija te pamćenje broja kalorija.

Većina njih pribjegla je brzim rješenjima, pretjeranoj tjelovježbi i izbjegavanju društvenih događanja s hranom.

Iako su sudionici koristili širok izbor strategija mršavljenja, većina je vratila sve, ako ne i više kilograma koje su u početku izgubili jer su te dijete i ponašanja postali neodrživi.

“Jednom kad se počne s dijetom, mnogim je ljudima vrlo teško izbjeći doživotnu borbu s težinom”, zaključili su u studiji.