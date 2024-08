Rajčice će trajati dva tjedna uz jedan trik

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Rajčice će brzo postati trule ako se nepravilno skladište, a u nekim slučajevima to može uključivati ​​i stavljanje u hladnjak.

Sophie Trueman, direktorica Too Good To Go, rekla je kako rajčice ne treba odmah stavljati u frižider, čim se uberu iz vrta ili donesu iz dućana.

Izbjegavajte rajčice ako imate ove zdravstvene probleme

Objasnila je da je optimalan način da rajčice “duže traju” kontrolirati jedan zajednički čimbenik, piše Express.

“Kisik je često ono što uzrokuje kvarenje rajčica (i drugog voća i povrća) jer mikroorganizmi koji uzrokuju kvarenje trebaju kisik za rast. Smanjenjem količine kisika, koji može utjecati na rajčicu, pokrivanjem stabljike pomažete u sprječavanju kvarenja rajčica”, rekla je Sophie.

“Ako rajčice okrenete i držite ih naopako, spriječit ćete ulazak zraka u dio njihove stabljike”, dodala je.

Jednostavno premjestite rajčice iz originalnog pakiranja i zalijepite peteljke kako bi ostale svježe. Zdjelu možete pokriti čistom kuhinjskom krpom, a stavite je u hladniji dio kuhinje.

Sophie je objasnila: “Rajčice mogu trajati dulje u hladnjaku, ali mnogi kažu da imaju bolji okus ako se čuvaju izvan hladnjaka. Najbolji način je da ih čuvate izvan hladnjaka dok potpuno ne sazriju, a zatim ih prebacite u hladnjak.”

Rajčice traju dva do pet dana ako se čuvaju izvan hladnjak, a mogu trajati i do dva tjedna u hladnjaku, dodala je Sophie.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jedna navika razara jetru, a nije alkohol: Jeste li među onima koji to rade redovno? Ako imate ovih sedam osobina, možete se pohvaliti visokim IQ-om