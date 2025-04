Pupovac o sankcioniranju ustaškog znamenja: Prvo je potreban osjećaj srama 

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a gostovao je kod Tihomira Ladišića u Novom danu. Osvrnuo se na komemoraciju kojom je obilježena 80. obljetnica proboja logoraša iz Jasenovca u kojem je život izgubilo najmanje 83 tisuće ljudi i komentirao smatra li da je zajednička kolona predstavnika državnog vrha ujedno i korak u (dovoljno) dobrom smjeru.

80. obljetnica proboja Jasenovca

U utorak je obilježen dan sjećanja na proboj zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora u Jasenovcu. Spomen-područje ove godine posjetili su predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. U koloni su hodali jedan pored drugoga, prizor koji dugo nismo vidjeli.

“Dobro je da su bili zajedno, opušteni u zajedničkoj komunikaciji i manifestirali jednu vrstu drugačijeg odnosa i ophođenja nego do sada”, započinje Pupovac pritom nadodajući da sam povod za to poboljšanje odnosa nije od krucijalnog značaja. Dodaje da je visoka, 80. godišnjica pobjeda nad fašizmom.

“Postoji problem utoliko što se kroz godina nakupilo negiranje neke vrste zločina ili nedovoljna smjelost da se godinama kaže tko ga je počinio”, ističe predsjednik SDSS-a podvlačeći da su ga počinili pripadnici ustaškog pokreta NDH-a u “politici mržnje prema Romima, Srbima, antifašistima i progresivno usmjerenim pripadnicima hrvatskog naroda. To je nešto što treba ponavljati”, ističe Milorad Pupovac.

Nadodaje i da je presudno isticati individualni karakter zločina i stradanja, kao što je i učinjeno. “Kao i razmjere i strahota počinjenog jer je riječ o politici logora koja je trebala završiti istrebljenjem”, podvlači.

Prvi put nisu govorili predstavnici preživjelih logoraša.

“Nadam se da će za to biti prilike, kao i naročito za to da govore predstavnici države”, naglašava. U toj “novoj koncepciji” kako ju naziva, koja sadrži dobre osnove za unaprjeđenje komemorativnih praksa, to je nužno. “Ako se želi osvijestiti i educirati, iskazati pijetet, bitno je da urade najviši predstavnici naroda žrtava”, rekao je.

Sankciji treba prethoditi i osjećaj srama

Komentirajući zakonsku regulaciju ustaške simbolike, Pupovac kaže da je to “očito teško. Mi smo došli do rješenja koje kada bi striktnije provodilo i kad bi se prekršajno kažnjavali oni koji ističu simboliku ustaškog režima, znamenje i odašilju poruke mržnje na događanjima, koncertima pa i ispisuju na crkvenim objektima i bogomaljama – to bi imalo svog efekta. No to nije dovoljno konzekventno. To se radi povremeno, ne sistemski i ne tako da jača svijest o tome da to nije samo zabranjeno – nego i sramno. Duboko je amoralno veličati režim smrti”, govori Milorad Pupovac.

“Ako netko iz četničke perspektive veliča stradanje Hrvata i Bošnjaka, za mene je to sramno i amoralno”, kazao je i dodao da tek nakon tog osjećaja dolazi potreba za sankcijom i udaljavanjem od toga. Isto bi to trebalo vrijediti, pa i više zbog razmjera stradanja biti prisutno u svijesti mladih ljudi i onih koji ne shvaćaju da ističući neku simboliku ne “čine ništa dobro. Domoljublje jest ljubav prema vlastitoj državi, ali ne mržnja prema onima koji u ustaštvu ne vide pravo i istinsko domoljublje jer ono to nažalost nije ni bilo”, ističe.

O Thompsonu

Thompsonov koncert održava se u srpnju. Na Hipodromu će tada biti prisutno pola milijuna ljudi.

“Jedno okupljanje povodom određene vrste pjesama, bez obzira na to koliko se ono nekom svidjelo ili ne svidjelo, ne treba biti povod za strah. Da će se dogoditi nešto; da će se čuti poruke mržnje”, govori pa dodaje: Glavna briga bi trebala biti da se ne dogodi ništa što bi moglo ugroziti sigurnost i živote ljudi”, rekao je predstavnik SDSS-a.

Predsjednik SDSS-a napominje da se radi o pjevaču koji iza sebe ima “nasljeđe veličanja ustaštva, veličanja logora poput Jasenovca i Gradiške Stare, veličanje onih koji su činili masakre, masovne zločine i sudjelovali u istrebljenju židovskog, romskog i srpskog naroda. To je i dalje prisutno”, govori Pupovac podsjećajući na prošlogodišnji koncert u Imotskom.

“Da nema toga, širenja poruka mržnje, koncert kao koncert ne bi bio problem. Ovaj se potencijalno razlikuje od toga jer unatoč velikom trudu organizatora, nitko nas ne može uvjeriti da ustaške poruke koje se tamo čuju i znamenja koja se vide su poruke ljubavi. To su poruke mržnje”, zaključuje saborski zastupnik.

Na pitanje namjerava li taj problem adresirati kod ministra Božinovića ili premijera Plenkovića: “Vi znate da je i sam Sabor mjesto gdje pojedinci izvikuju ustaški pozdrav. Najprije se moramo zaštititi tamo, da to tijelo u kojem su svi prisegli na Ustav. Ušao je tamo, kao što je ušao i u druge pore društve, kao što će ući i nadam se da ne, ali bojim se da da – na koncert u sedmom mjesecu. To je glavni posao onih koji trebaju voditi računa o vrijednostima Ustava RH, civilizacijskim i političkim vrijednostima ove zemlje. To su snage reda i snage zakona”, ističe.

