Glasovac izbacila ministra iz takta, reagirao i Jandroković: “Kolega, što vam je, dajte se smirite”

Ministru Anušiću stiglo je i pitanje o njegovoj suradnici Ivi Puljić Šego, koja je prema pisanju medija ostala bez NATO certifikata jer je odavala tajne podatke, prenosi tportal.

'Danas ta osoba nema pristupa NATO klasificiranim podacima, ali ni sastancima obrambene domene, ali i dalje sjedi u vašem ministarstvu. Što ste po tom pitanju napravili? To možemo i šire gledati, u kontekstu vašeg navodnog sukoba s ministrom Medvedom i smjene Ivice Vidovića iz ZTC-a. I vi i ja znamo da se ta smjena tiče Vlade. Zaključak ove priče - da su novi sukobi unutar vladajuće stranke opet obračun preko leđa hrvatskih institucija', kazala je SDP-ova Sanja Bježančević.

'Sukob unutar HDZ-a su u fokusu vas i medija svakodnevno. Sukoba nema, ima samo konkretne činjenice da sustav unutar ZTC-a ne funkcionira kako treba. Nisam izmislio problem sa ZTC-om. Insinuacije o sukobima nemaju veze s ičim', kazao je Anušić.

Osvrnuo se i na pitanje NATO certifikata. 'Podsjetit ću na slučaj koji je doveo do toga, a to je slučaj letenja predsjednika helikopterom, koji je klasificiran podatak. Koji je klasificiran da se ne bi doznalo koliko se letilo s helikopterom i gdje. Nakon toga izlazi taj podatak u javnost, kojeg sam ja iznio, i nakon tgoa dolazi od zahtjeva od predsjednika da se uzme certifikat Ivi Puljić Šego. Njoj je certifikat privremeno oduzet, ne radi odavanja tajni niti zbog bilo kakvih stvari koje bi uglorzile sigurnost predsjednika ili ovu Vladu ili RH. Ponavljam, tu informaciju sam iznio ja, a ne ona', poručio je Anušić, dodavši da će situaciju objasniti i sama Iva Puljić Šego.

'Živim za dan kada ću iz usta HDZ-ovca čuti da brine za institucije, a ne samo za HDZ. I vi i ja znamo da je ovo ugrožavanje sigurnosne procedure. Osoba od vašeg povjerenja odaje podatke o vojnim letovima, a vi u tome ne vidite ništa sporno. Imamo sukob u Vladi, a sve to dovodi do ključne figure, do onih koji kadrovira od portira do šefa državne firme, a to je Plenković. Gdje je nestala vaša nacionalna snaga?', odgovorila je Bježančević.

'Gle tko govori o sukobu? Vas je jučer napustila zastupnica Boška Ban', poručio joj je HDZ-ov Goran Ivanović.