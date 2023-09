Koliko dugo jaja mogu stajati u hladnjaku?

Podijeli :

Unsplash

Jaja se s dobrim razlogom smatraju superhranom. Iako su mala i ukusna, jaja su vrlo zdrava namirnica bogata raznim makro i mikro nutrijentima, uključujući proteine, omega-3 masne kiseline, vitamin D, vitamin B12 i još mnogo toga.

Inflacija i općeniti porast cijene prehrambenih namirnica učinili su ih dragocjenima. S obzirom na to, sve nas ponekad zanima koliko dugo jaja ostaju svježa i kako možete znati jesu li se pokvarila? Nastavite čitati kako biste naučili prepoznati je li jajima koja vam stoje u hladnjaku prošao rok.

Jeo je jaja svakoga dana. Evo što mu se dogodilo

Koliko jaja traju?

Na kutijama s jajima se, ovisno o proizvođaču, može naći jedan od dva datuma pomoću kojih ćete saznati do kada ih možete smatrati svježim. Prva je opcija da je na pakiranju jaja označen datum kojeg su jaja pakirana, a druga je da je proizvođač već napisao rok trajanja, kako ne biste morali računati. Nastavno na to, vrlo je bitno da pažljivo pročitate što piše pored datuma na kutiji jaja, kako ne bi došlo do zabune.

Ako imate jaja na kojima je označen datum pakiranja, računajte da su svježa još četiri tjedna nakon tog datuma, a ako piše uobičajen rok trajanja, pokušajte ih iskoristiti prije tog datuma.

Neki peru jaja, neki ih čuvaju na sobnoj temperaturi… Što je ispravno?

Iako je vrijeme koristan pokazatelj svježine, važno je napomenuti da nakon isteka roka trajanja jaja nisu nužno pokvarena. Srećom, ne morate ih baciti niti riskirati bolest kako biste to provjerili. U nastavku donosimo nekoliko korisnih trikova kojima ćete lako utvrditi svježinu jaja koja već neko vrijeme imate kod kuće, piše Centar zdravlja.

Kako ćete znati jesu li jaja pokvarena?

Prije nego što kupite kutiju jaja, otvorite je i provjerite ima li pukotina na ljusci. Čak i ako vidite sitno puknuće, tanko kao dlaka, na vanjskoj površini jaja, radije izaberite neko drugo pakiranje. Ostali vidljivi znakovi koji pokazuju da su jaja vjerojatno loša su sluzava ili praškasta ljuska.

Također, svježinu jajeta možete provjeriti testiranjem njegove plovnosti. Ako sirovo jaje u zdjeli napunjenoj hladnom vodom puta, velika je vjerojatnost da je staro. Iako to nužno ne znači da nije jestivo.

Možda najlakši i najpouzdaniji način da saznate jesu li jaja još uvijek dobra ili su se pokvarila jest da ih pomirišete. Bilo da su kuhana ili sirova, pokvarena jaja imaju izrazito oštar smrad po sumporu. Ako jaja čudno mirišu i već im je istekao rok trajanja, sigurno je vrijeme da ih bacite.

Savjeti za održavanje svježih jaja

Nakon što donesete jaja iz trgovine, što prije ih stavite u hladnjak. Nemojte ih nikada ostaviti na sobnoj temperaturi dulje od dva sata.

Jaja izbjegavajte stavljati u vrata hladnjaka. To ne samo da ih čini izloženima lomljenju, već ovaj dio hladnjaka ima i nešto višu temperaturu od ostatka, što može ubrzati kvarenje jaja te istovremeno smanjiti njihovu kvalitetu.

Jaja čuvajte u kartonskoj kutiji u kojoj su stigla. Ovi spremnici su dizajnirani da minimaliziraju gubitak vode i ublaže upijanje mirisa hrane u vašem hladnjaku.

Ako želite što je moguće dulje zadržati svježinu jaja, držite ih na stražnjem dijelu hladnjaka, gdje je najhladnije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.