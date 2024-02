Korištenje marihuane povezano je s većim rizikom od srčanog i moždanog udara, pokazala studija

Podijeli :

Konzumacija marihuane povezana je sa značajno većim rizikom od srčanog i moždanog udara, čak i ako osoba nije imala srčana oboljenja, pokazalo je novo istraživanje.

Dok su i svakodnevni i oni korisnici koji nisu svaki dan konzumirali marihuanu imali povećan rizik od srčanog i moždanog udara u usporedbi s onima koji nisu koristili kanabis, rizik od moždanog udara za njih je porastao za 42%, a rizik od srčanog udara za 25% ako se kanabis koristio svakodnevno, pokazalo je istraživanje. Rizik je rastao kako je rastao broj dana korištenja marihuane.

“Dim kanabisa nije toliko različit od duhanskog dima, osim po psihoaktivnoj drogi: THC (tetrahidrokanabinol)”, rekla je glavna autorica studije Abra Jeffers, analitičarka podataka u Općoj bolnici Massachusetts u Bostonu koja istražuje duhan i prestanak pušenja.

“Naša studija pokazuje da pušenje kanabisa ima značajne kardiovaskularne rizike, baš kao i pušenje duhana. Ovo je osobito važno jer je uporaba kanabisa u porastu, a konvencionalna uporaba duhana se smanjuje”, rekla je Jeffers.

Nalazi studije odražavaju druga istraživanja koja su pokazala da je svakodnevna uporaba marihuane povezana s povećanjem koronarne bolesti srca, srčanog i moždanog udara, rekao je Robert Page II, profesor kliničke farmacije i fizikalne medicine na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta Colorado i farmaceutskih znanosti u Aurori, Colorado.

“Rezultati ove studije imaju vrlo važne implikacije na zdravlje stanovništva i trebali bi biti poziv na akciju za sve praktičare, budući da ova studija dodaje sve brojniju literaturu da bi uporaba kanabisa i kardiovaskularne bolesti mogle biti potencijalno opasna kombinacija”, rekao je Page u izjavi.

Page, koji nije bio uključen u ovu studiju, predsjedao je volonterskom skupinom za pisanje znanstvene izjave iz 2020. o medicinskoj i rekreacijskoj upotrebi marihuane i kardiovaskularnom zdravlju, piše CNN.

Opasnost je stvarna i za mlade i za stare

Studija, objavljena u srijedu u Journal of the American Heart Association, analizirala je podatke 430.000 odraslih osoba prikupljene od 2016. do 2020. putem Sustava nadzora faktora rizika u ponašanju, nacionalne telefonske ankete koju svake godine provode američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti.

Ljudi u istraživanju bili su su starosti od 18 do 74 godine, s prosječnom dobi od 45 godina. Gotovo 90% odraslih nije koristilo marihuanu, dok više od 63% ispitanika nikada nije koristilo duhan. Među trenutnim korisnicima marihuane, gotovo 74% njih je izjavilo da je pušenje najčešći oblik konzumacije; 4% su bili dnevni korisnici, dok 7% njih nije ju koristilo svakodnevno. Gotovo 29% svakodnevnih konzumenata marihuane i 44% onih koji ju ne konzumiraju svakodnevno nikada nisu pušili duhanske cigarete.

Muškarci ispod 55 godina i žene ispod 65 godina koji su koristili marihuanu imale su 36% veći rizik od koronarne bolesti srca, srčanog udara i moždanog udara bez obzira na to jesu li također koristili tradicionalne duhanske proizvode.

Bolesti srca i marihuana

Prethodna istraživanja već su otkrila vezu između bolesti srca i upotrebe marihuane.

Studija iz veljače 2023. pokazala je da svakodnevna uporaba marihuane može povećati rizik od bolesti koronarnih arterija za jednu trećinu u usporedbi s onima koji nikada ne konzumiraju marihuanu. Bolest koronarnih arterija uzrokovana je nakupljanjem plaka na stijenkama arterija koje krvlju opskrbljuju srce. To je najčešći tip srčane bolesti, prema CDC-u.

Dvije studije objavljene u studenom otkrile su da su starije osobe koje ne puše duhan, ali koriste marihuanu, bile izložene većem riziku od srčanog i moždanog udara kada su hospitalizirane, dok su osobe koje svakodnevno koriste marihuanu imale 34% veću vjerojatnost za razvoj bolesti srca.

Upotreba marihuane je u porastu među starijim osobama. Studija iz 2020. godine pokazala je da se broj osoba starijih od 65 godina koji puše marihuanu udvostručio između 2015. i 2018. godine.

Američka udruga za srce savjetuje ljudima da se suzdrže od pušenja ili upotrebe bilo koje tvari, uključujući proizvode od kanabisa, zbog potencijalne štete za srce, pluća i krvne žile.

Najnovija istraživanja o uporabi kanabisa pokazuju da pušenje i udisanje kanabisa povećava koncentraciju karboksihemoglobina u krvi (ugljični monoksid, otrovni plin), i katrana (djelomično izgorjela zapaljiva tvar) slično učincima udisanja duhanske cigarete, a oboje se povezuju s bolestima srčanog mišića, bolovima u prsima, poremećajima srčanog ritma, srčanim udarima i drugim ozbiljnim stanjima”, rekao je Page za CNN u prethodnom intervjuu.

“Morate se odnositi prema ovome kao prema bilo kojem drugom faktoru rizika i iskreno razumjeti rizike koje preuzimate”, rekao je.

