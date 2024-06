Pobuna u splitskom HNK: Podignuta kaznena prijava protiv intendanta

Podijeli :

Bivši potpredsjednik Kazališnog vijeća Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu Luka Jadrić podnio je u srijedu Državnom odvjetništvu u Splitu kaznenu prijavu protiv intendanta Vicka Bilandžića zbog nenamjenskog trošenja novca i sumnje u kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti.

Luka Jadrić, koji je u Kazališno vijeće izabran kao predstavnik grada, objasnio je da je kaznenu prijavu podnio zbog sumnje da je intendant 29. prosinca 2023. godine bez suglasnosti Kazališnog vijeća proveo izmjenu plana nabave.

Izmjene je poslao na sjednicu i poslije priznao da je 60 tisuća eura već potrošeno, odnosno da je novac poreznih obveznika već trošio protivno zakonu. Time je kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj i ovlasti prouzročivši štetu HNK Split, kao i gradskom, te državnom proračunu.

Jadrić je odgovarajući na brojna pitanja novinara rekao kako je primijetio da se, čim postoje problemi i čim se na njih ukazuje, spominju međuljudski odnosi. “Ovdje nema međuljudskih odnosa već je u pitanju struka. Zakon i samo zakon, a tko god ga krši podložan je prijavi. Moja je dužnost to prijaviti i reći dosta je”, izjavio je Jadrić.

Dodao je da je gradonačelnik Ivica Puljak pred njim i dvjema kolegicama gotovo jedan sat “govorio degutantne riječi” te da se radilo o pritisku na koji on nije mogao pristati naglašavajući da mu je moralna dužnost da takve stvari ne prolaze.

“Nas se pokušava prikazati kao nestručno tijelo koje ne razumije ni pravo, ali ni ekonomiju. No bez obzira na to što sam ja violinist, o svemu sam se posavjetovao sa stručnjacima. A zanimljivo je i to da smo bili stručni kada smo srušili izvještaj i bili protiv plana bivšeg intendanta Srećka Šestana. Sada odjednom svoj posao ne znamo”, dodao je Jadrić.

Bilandžić: Nije nastala šteta za porezne obveznike

Intendant HNK Split Vicko Bilandžić odbacio je Jadrićeve navode ustvrdivši da nije nastala nikakva šteta za porezne obveznike. Rekao je da je javna nabava napravljena u skladu s financijskim planom, da se postupalo sukladno uobičajenim procedurama.

Zadnji Jadrićevi postupci, dodao je, izgledaju mu kao neki kafkijanski proces, kao zamka. Iz njih je jasno, smatra Bilandžić, da je potrebno imati jasan, otvoren i transparentan odnos između uprave i kazališnog vijeća da bi se moglo voditi kazalište, a ne Vijeće koje opstruira rad uprave i onemogućuje normalno funkcioniranje kazališta.

“Uistinu se nadam da ćemo uskoro dobiti novo Kazališno vijeće s kojim ćemo nastaviti komunicirati na jasan i transparentan način i zajednički raditi na unaprjeđivanju svih poslovnih procesa unutar kazališta, na rastu kvalitete predstava, širenju kazališne publike i sadržaja za publiku. Mislim da je publika već to prepoznala i jako smo zadovoljni ovom sezonom”, rekao je Bilandžić.

Dodao je da bi mu olakšalo posao da u novom Kazališnom vijeću sjede po jedan pravnik i ekonomist, kako se ne bi dogodilo da Vijeće ne razumije dokumentaciju koja mu se dostavlja.

