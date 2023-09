Astrolozi tvrde: Ovo su najiritantnije stvari koje rade horskopski znakovi

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Nema veze koliko vam je netko drag ili ga volite, vjerojatno rade neku stvar koja vas iritira. Astrolozi su naveli koje su to najiritantnije stvari koje rade horskopski znakovi.

Ovan

Ovan je poznat po svojoj temperamentnoj naravi i po tome da brzo plane pa mnogi oko njih hodaju “kao po jajima”.

Astrologinja Bella Nguen navodi da se usijani Ovnovi uvijek natječu bez da se obaziru na druge, a Linda Berry dodaje da Ovnovima vlada Mars, “planet koji predstavlja rat i sukobe”.

Bik

Osobe rođene u ovom znaku mogu biti iznimno tvrdoglave pa ljudima oko njih može jako smetati otpor Bikova prema promjenama.

Bikovi također ponekad mogu biti i oni koji ubijaju zabavu, a astrologinja Maria Hayes navodi da se s Bikovima može biti teško zabavljati.

Blizanci

Blizanci imaju dvostruku prirodu koja može biti i pozitivna (mogu vidjeti obje strane situacije) i negativna (često se opisuju kao dvolični).

Nguen kaže da njihova nestalna ponašanja mogu iritirati ljude: “Nemirni Blizanci rasipaju energiju, nemaju fokus i rijetko dovršavaju projekte.”

Rak

Česte promjene raspoloženja može biti osobina Rakova koja nervira njihove bližnje.

“Emocije Raka su poput plime i oseke i u stalnom su pokretu što može biti iscrpljujuće za one oko njih”, objašnjava Berry.

Lav

Lav obožava biti u središtu pažnje i žudi za stalnim pohvalama i potvrdama. Lavovi imaju velik ego i radit će svašta da bi bili u centru pažnje, što drugima može stvarati neugodu.

“Njihove emocije mogu dovesti do ljubomore i sebičnosti… i nekontroliranog temperamenta”, navodi Berry.

Djevica

Djevice se smatraju perfekcionistima. Osobe rođene u ovom znaku će se pojaviti 10 minuta ranije nego što je dogovoreno, a najčešće imaju i rigorozan sustav organizacije.

Sve to samo po sebi ne mora biti iritantno, no može postati onda kada vas Djevcica počne osuđivati. Tada će se fokusirati na vaše mane, kritizirat će vas i ispravljati, a to dovodi do neslaganja s drugima i tjera druge ljude od Djevica, navodi BestLife.

Vaga

Osobe rođene u ovom znaku mogu se ponašati pasivno-agresivno, a uz to, one su sklone da udovoljavaju drugima i stoga često pod svaku cijenu izbjegavaju sukobe, što može biti iritantno i dvolično u očima drugih ljudi.

Škorpion

Škorpione se najčešće opisuje kao intenzivne, složene i zamišljene. Uz to, to su ljudi koji duboko osjećaju i ponekad ne znaju što će sa svim tim emocijama. Berry objašnjava da će Škorpion učiniti sve da sakrije svoje osjećaje, a to vrlo često dovodi do ljubomornih ispada.

“Visoki standardi koje su si Škorpioni postavili donose sa sobom ovu iritantnu osobinu”, kaže ona. “Imaju stalnu potrebu uspoređivati se s drugima i osjećaju zavist i ljubomoru na njihova postignuća.”

Strijelac

Za Strijelce se kažu da su optimistični i da imaju avanturistički duh, no ponekad to može biti u prevelikim dozama i može postati iritantno onima u njihovoj blizini.

“Nažalost, ova neobuzdana pozitivnost uzrokuje da Strijelci ponekad budu nerealni i nepredvidivi što ih navodi na davanje praznih obećanja drugima”, kaže Hayes.

Nguen dodaje da nije neuobičajeno da otkažu planove u zadnji tren.

Jarac

Jarčevi su radoholičar, a ovaj ozbiljni znak cijeni profesionalni uspjeh i financijsku stabilnost iznad svega drugog.

“Jarčevi su dobro organizirani i vrlo metodični te žele da sve bude u savršenom redu. No, ako to ne slijedite, pripremite se na to da vas iritiraju. Jarčevi žele preuzeti kontrolu nad situacijom i nad onima oko sebe”, navodi Berry i dodaje da Jarčevi sami sebe smatraju najpametnijima i zato uvijek žele biti glavni.

Vodenjak

Vodenjaci su ekscentrični čudaci. “Ovaj horoskopski znak poznat je po svojim jedinstvenim pogledima na svijet i slobodnom duhu”, kaže Berry.

No, njihova želja da budu nekonvencionalni i kontradiktorni ponekad mogu biti pretjerani. “To može postati frustrirajuće za one oko njih koji se pokušavaju s njima povezati na duboljoj razini na poslu i u osobnim odnosima”, dodaje ona.

Ribe

Ništa nije loše u tome da budete pozitivni, ali želja Riba da stvari budu sretne i lijepe znači da će često izbjegavati stvarnost, bježeći u svoje snove.

“Ribe su vrlo osjetljive, lakovjerne i lako ih pokolebaju drugi ljudi oko njih jer nemaju granica”, kaže Berry. “Oni su sposobni upijati emocije i osjećaje drugih pa može biti zamorno i dosadno u njihovoj blizini.”

