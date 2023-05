Čaj od artičoke: Brojne prednosti za zdravlje jetre, a pomaže i kod mršavljenja

Podijeli :

Iako možda nije najčešća opcija u Hrvatskoj, čaj od artičoke je zdrav napitak koji ima brojne zdravstvene prednosti za naš organizam. Riječ je o napitku koji se dobiva od sušenih listova ili korijena artičoke (Cynara scolymus), jestive biljke iz porodice glavočika (Asteraceae).

Artičoka je višegodišnja biljka koja se uzgaja u raznim dijelovima svijeta, uključujući Mediteran, Sjevernu Ameriku, Južnu Ameriku, Bliski istok i neke dijelove Azije.

Čaj od artičoke najpoznatiji je po svojim blagotvornim svojstvima na probavu, a nerijetko se koristi u raznim dijetama za mršavljenje jer je dobar antioksidans te spušta razinu lošeg kolesterola.

Hranjivi sastav čaja od artičoke

Artičoka (Cynara scolymus) ima kompleksan sastav koji uključuje različite hranjive tvari, fitokemikalije i vlakna. Smatra se kako se najveći dio tih hranjivih tvari nalazi u listu. Stoga se čaj od artičoke obično radi upravo od listova ili korijena.

Evo osnovnih komponenti koje se nalaze u artičoki:

1. Cinarin

Cinarin je jedan od ključnih spojeva u artičoki. To je polifenolni spoj koji se nalazi u listovima, stabljikama i korijenu artičoke. Poznat je po svojim ljekovitim svojstvima, uključujući poticanje proizvodnje žuči, snižavanje kolesterola i zaštitu jetre

2. Inulin

Artičoka je bogata inulinom, vrstom vlakna koje se nalazi u biljkama. Inulin je prebiotik koji potiče rast korisnih probiotičkih bakterija u crijevima, podržava zdravu probavu i pomaže u održavanju stabilne razine šećera u krvi.

3. Antioksidansi

Artičoka sadrži razne antioksidanse, kao što su flavonoidi, fenoli, kumarini i klorogenska kiselina. Ovi antioksidansi pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala, smanjuju oksidativni stres i mogu pružiti zaštitu od oštećenja stanica.

4. Vitamini i minerali

Artičoka sadrži niz vitamina i minerala, uključujući vitamin C, vitamin K, folnu kiselinu, vitamin B6, magnezij, kalij i željezo. Ovi hranjivi sastojci su važni za opće zdravlje, funkciju imunološkog sustava, krvarenje i energetski metabolizam.

5. Ostale fitokemikalije

Artičoka također sadrži druge fitokemikalije poput luteolina, apigenina i kvercetina. Ovi spojevi imaju antioksidativna, protuupalna i potencijalno zaštitna svojstva za zdravlje.

Razina navedenih tvari ovisit će o biljci i načinu pripreme biljke.

Kada koristiti čaj od artičoke?

S obzirom na ljekovit sastav artičoke, nije teško istaknuti nekoliko jasnih dobrobiti koje čaj od artičoke ima na zdravlje. One koje se najviše ističu su zdravlje jetre, srca i probave. Osim toga, smatra se kako ovaj čaj može pozitivno utjecati na jačanje imuniteta i smanjiti oksidativni stres te tako pomoći u borbi protiv bolesti.

U nastavku donosimo nekoliko pozitivnih posljedica na zdravlje koje se povezuju s konzumacijom artičoke i njegovog čaja.

1. Poboljšanje probave i rada jetre

Čaj od artičoke se tradicionalno koristi za poticanje probave. Sadrži tvar poznatu kao cinarin koja može potaknuti proizvodnju žuči u jetri. Žuč igra važnu ulogu u razgradnji masti i pomaže u apsorpciji hranjivih tvari. Povećana proizvodnja žuči može poboljšati probavu, potaknuti pokretljivost crijeva te smanjiti simptome kao što su nadutost, plinovi i probavni poremećaji.

Osim toga, čaj od artičoke daje dobru potporu funkciji jetre. Naime, artičoka ima detoksikacijska svojstva i može pomoći u zaštiti i obnovi jetrenih stanica. Istraživanja su pokazala da ekstrakti artičoke mogu smanjiti razinu enzima jetre koji se povećavaju kao odgovor na oštećenje jetre. Artičoka sadrži brojne fitokemikalije koje imaju učinak zaštite jetrenih stanica, pomažu u smanjuju upale u jetri te podržavaju optimalno funkcioniranje jetre.

2. Smanjuje razinu kolesterola

Nekoliko istraživanja došlo je do rezultata koji sugeriraju da konzumacija artičoke može pomoći u snižavanju razine ukupnog kolesterola i “lošeg” LDL kolesterola u krvi. To se djelomično pripisuje prisutnosti cinarina koji pomaže u smanjenju sinteze kolesterola u jetri. Čaj od artičoke može potaknuti izlučivanje žučnih kiselina i povećati njihovu eliminaciju iz organizma, a to može rezultirati smanjenjem ukupnog kolesterola i LDL kolesterola te povećanjem HDL “dobrog” kolesterola.

3. Čuva zdravlje srca

Smanjenje razine kolesterola u organizmu pomaže u boljem radu stanica te tako čuva kardiovaskularno zdravlje.

Osim toga se pokazalo da je čaj od artičoke bogat antioksidansima koji pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala i smanjenju oksidativnog stresa u tijelu. Slobodni radikali su štetne molekule koje mogu oštetiti stanice i DNA. Stoga su upravo antioksidansi važni za očuvanje zdravlja stanica i smanjenje rizika od kroničnih bolesti. Pokazalo se kako redovita konzumacija ovog čaja može pomoći u očuvanju zdravlja stanica, smanjenju upale i smanjenju rizika od kroničnih bolesti poput srčanih bolesti i određenih oblika raka.

4. Regulira razinu šećera u krvi

Čaj od artičoke može pružiti pomoć kod regulacije šećera u krvi. Neke studije su pokazale da ekstrakti artičoke mogu pomoći u regulaciji razine glukoze u krvi. Ova biljka može pomoći u poboljšanju osjetljivosti na inzulin, hormon koji je odgovoran za regulaciju razine šećera u krvi.

To može biti korisno za osobe s dijabetesom ili one koji žele održavati stabilnu razinu šećera u krvi. Održavanje zdrave razine šećera u krvi povoljno utječe na cijeli organizam, pa tako i zdravlje srca i krvnih žila.

Kako pripremiti čaj od artičoke?

Za pripremu ovog čaja možete nabaviti svježe artičoke ili napraviti čaj od listova artičoke. Svježu artičoku ćete moći nabaviti u periodu između veljače i lipnja ili rujna i prosinca. Za izradu čaja od artičoke će vam trebati oko dvije srednje artičoke.

Za početak dobro operite biljku pod hladnom vodom kako biste uklonili svu prljavštinu. Uklonite vanjske tvrde listove da ostanu samo mekši, unutrašnji. Oštrim nožem odrežite gornji dio biljke, oko dva centimetra od vrha, pa toliko odrežite i stabljiku, da ostane oko dva centimetra od dna. Stavite kuhati u lonac s dovoljno vode da prekrije artičoku. Prvo pustite vodu da zakuha, a onda smanjite vatru na srednju i pustite da se čaj kuha još oko 30 minuta. Kad završite s kuhanjem izvadite ih iz vode da se ohlade. Tekućinu koju ste dobili kuhanjem po potrebi procijedite od komada artičoke.

Čaj od artičoke možete piti hladan ili vruć te u njega možete dodati med i limun po želji.

Ako želite pripremiti čaj od listova artičoke, priprema se kao i svaki drugi. Prelijte kipuću vodu preko 70-ak grama sušenih listova. Ostavite da tako stoji oko 10 minuta pa procijedite. Dodajte limun i med po želji.

Nuspojave čaja od artičoke

Čaj od artičoke smatra se sigurnim za konzumaciju kada se pridržavate preporučenih doza. Ta doza je do tri šalice čaja u danu i to ne duže od tjedan dana. Odnosno, nakon nekog perioda se preporučuje napraviti pauzu od onoliko dugo koliko ste konzumirali čaj.

Kao i kod bilo kojeg biljnog ili prehrambenog proizvoda, mogu postojati određene situacije u kojima je potrebna opreznost ili kada bi se ovaj čaj trebao izbjegavati. Iako rijetko, čaj od artičoke može izazvati alergije ili preosjetljivosti te bolesti žučnog mjehura zbog čega se ne preporučuje osobama koje imaju bubrežne ili žučne kamence.

Posebna se opreznost savjetuje trudnicama i dojiljama te osobama koje konzumiraju druge lijekove. Čaj od artičoke može imati interakcije s određenim lijekovima, uključujući one koji se koriste za snižavanje kolesterola, lijekove protiv dijabetesa i lijekove koji utječu na funkciju jetre. Ako uzimate bilo kakve lijekove, posebno za gore navedene uvjete, važno je razgovarati s liječnikom prije nego što konzumirate čaj od artičoke kako biste bili sigurni da nema potencijalnih interakcija.

Gdje kupiti čaj od artičoke u Hrvatskoj, koja je cijena?

Cijena čaja od artičoke i dostupnost mogu varirati ovisno o trgovinama i brandovima.

Evo nekoliko mjesta u Hrvatskoj gdje možete potražiti čaj od artičoke:

– ljekarne: mnoge ljekarne imaju odjel za prirodne dodatke prehrani i biljne čajeve, uključujući čaj od artičoke.

– trgovine zdravom prehranom

– online trgovine: također možete potražiti čaj od artičoke putem online trgovina koje nude prirodne proizvode i biljne čajeve.

Cijena također može varirati ovisno o brandu, pakiranju i prodajnom mjestu. Cijene se obično kreću između pet do 10 eura za pakiranje, ovisno o količini i kvaliteti proizvoda.

