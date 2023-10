Deset najboljih namirnica za sagorijevanje masti

Podijeli :

Frustracije koje dolaze s pokušajem mršavljenja mogu biti mučne, zbog čega se mnogi ljudi okreću proizvodima za "brza rješenja" na tržištu poput tableta za mršavljenje ili čajeva za trbušne masnoće. Nažalost, ne samo da ovi proizvodi ne djeluju dugoročno, već mogu čak postati štetni za vaše zdravlje.

Iako možda osjećate potrebu eliminirati tone hrane iz svoje prehrane kada pokušavate smršaviti, zapravo će hrana koju možete dodati zapravo često napraviti razliku.

Jedan od najučinkovitijih načina za mršavljenje jest osigurati da svoju prehranu ispunite zdravom hranom, a postoje određene “namirnice za sagorijevanje masnoća” koje su pune korisnih hranjivih tvari i izvrsne su za vaše cjelokupno zdravlje—što ih čini puno bolje od bilo kojeg brzopopravnog dijetalnog proizvoda koji možete kupiti.

Navedena hrana koja sagorijeva masti sadrži određene hranjive tvari za koje je istraživanjem dokazano da pomažu u gubitku masnoće i ukupnom gubitku težine. To ne znači da te namirnice same po sebi mogu dovesti do gubitka tjelesne masnoće, ali kada se uvrste u uravnoteženu prehranu, mogu vam pomoći da postignete svoje ciljeve.

1. Losos

Losos je popularna riba puna hranjivih tvari poput proteina i zdravih masti. Količina nemasnih proteina u lososu (17 grama po obroku) može vam pomoći u postizanju vaših ciljeva gubitka masnoće zbog pozitivnog učinka koji visokoproteinska dijeta ima na mršavljenje i smanjenje tjelesne masnoće.

2. Cimet

Smatra se da cimet pomaže u regulaciji razine šećera u krvi i poboljšava osjetljivost na inzulin, a stabilne razine šećera u krvi mogu smanjiti žudnju i prejedanje, potencijalno pomažući u regulaciji tjelesne težine. Također, više, nekontrolirane razine glukoze u krvi također su povezane s povećanim debljanjem, prenosi Eath This.

3. Jaja

Jaja su izvrstan izvor visokokvalitetnih proteina i esencijalnih hranjivih tvari, a posebno su bogata kolinom—koji igra ulogu u metabolizmu masti. Konzumiranje jaja može pomoći da se osjećate siti i zadovoljni, smanjujući vjerojatnost prejedanja tijekom dana. Također, protein u jajima ima visok toplinski učinak, što znači da zahtijeva više energije za probavu, što može podržati blago povećanje potrošnje kalorija.

4. Piletina

Piletina je bogata proteinima, što može povećati osjećaj sitosti i zahtijeva više energije za probavu, što pomaže u gubitku masnoće. Termički učinak nemasnih proteina je značajan, što znači da vaše tijelo troši značajnu količinu energije da ih probavi i preradi, što ih čini učinkovitim izborom za gubitak masnoće.

5. Zobena kaša

Zob je žitarica bogata hranjivim tvarima koja vam može osigurati vlakna, ugljikohidrate i proteine, pa zato zobena kaša može biti koristan doručak za vaše ciljeve mršavljenja. Zobene pahuljice su složeni ugljikohidrati koji osiguravaju trajnu energiju i održavaju osjećaj sitosti, sprječavajući prejedanje. Naime, postupno oslobađanje energije, pomaže u održavanju razine energije i sprječavanju iznenadnih napadaja gladi koji dovode do prejedanja i debljanja.

6. Orašidi

Neki se ljudi brinu oko jedenja orašastih plodova jer imaju više masti i kalorija, ali prema studiji koju je objavio Nutrients, jedenje orašastih plodova povezano je s boljim upravljanjem težinom i manjim debljanjem tijekom vremena. Neki orašasti plodovi (poput badema) također su izvor hranjivih tvari poput magnezija i vitamina E, koji pridonose cjelokupnom zdravlju.

7. Rajčice

Prema studiji objavljenoj u PLoS One, rajčice sadrže spoj 9-okso-ODA, koji je povezan sa sagorijevanjem masti. Također, rajčice su bogate spojevima beta-karoten, likopen i lutein. Prema Journal of Nutrition, lutein i beta-karoten su posebno povezani s manje visceralne masnoće.

8. Kvinoja

Povremeno zamijenite rižu kvinojom za korisnu cjelovitu žitaricu koja sagorijeva masnoću. Kvinoja može pomoći u vašim ciljevima gubitka masnoće na mnogo načina. Za početak, kvinoja sadrži vlakna i proteine, a oboje smo spomenuli kao nutrijente potrebne za sagorijevanje masti.

Prema studiji objavljenoj u Journal of Diabetes Investigation, uključivanje većih količina biljnih proteina u vašu prehranu može vas učiniti manje osjetljivima na metabolički sindrom, koji uključuje čimbenike rizika poput pretilosti.

9. Špinat

Špinat je superhrana s razlogom. Pun je vitamina i antioksidansa, a konzumacija ovog zelenog lišća može vam pomoći da postignete svoje ciljeve sagorijevanja masti kao dio zdrave prehrane.

Špinat je bogat biljnim membranama koje se nazivaju tilakoidi. Ove membrane sadrže klorofil, pigment koji povrće čini zelenim. Istraživanja su otkrila da konzumacija ekstrakata špinata koji sadrže tilakoide može imati brojne zdravstvene prednosti — uključujući pomoć u gubitku tjelesne masnoće.

10. Maslinovo ulje

Kad pomislite na sve zdravstvene dobrobiti povezane s maslinovim uljem – smanjenje rizika od srčanih bolesti, smanjenje rizika od prerane smrti i snižavanje kolesterola – ne bi trebalo toliko iznenaditi da ekstra djevičansko maslinovo ulje (EVOO) također ima prednosti u sagorijevanja masti.

U studiji objavljenoj u European Journal of Nutrition, žene s “viškom tjelesne težine” dobivale su ili doručak koji je sadržavao EVOO ili onaj koji je sadržavao sojino ulje tijekom perioda od devet tjedana. Na kraju, oni koji su konzumirali maslinovo ulje smanjili su masu tjelesne masti i krvni tlak.

