Evo kako možete ubrzati sazrijevanje avokada

Avokado je omiljeno voće na internetu. Gdje god kliknete, vodi se rasprava o tome koliko je zdrav, skup i smatra li se voćem ili povrćem. U svakom slučaju avokado je nutritivino veoma zdrava namirnica koju se isplati imati na jelovniku.

Problem je pronaći najbolji avokado. Jednom kada sazri, ostaje dobar samo dva ili tri dana prije nego što bude prekasno.

Najbolje je kupiti nezreli avokado i pomoći u procesu, što vam štedi vrijeme i novac. Srećom, avokado možete sazrijeti kod kuće uz neke jednostavne trikove, prenosi Reader’s Digest.

Kako prepoznati da je avokado zreo

Najprije, kako biste uopće znali je li avokado zreo? Nije da ga možete brzo otvoriti da provjerite. Sve se svodi na boju i teksturu. Počnimo s bojom.

Svijetlo zelena: Ako je vaš avokado svijetlozelene boje, to znači da je još oko četiri do sedam dana do zrelosti. Avokado ove boje obično će biti tvrd na dodir i morat će odležati na pultu nekoliko dana – možda čak tjedan dana – prije nego što ga možete jesti. Nedovoljno zreli avokado obično gubi okus.

Vrlo tamnozeleno: Dok pregledavate kutije s avokadom u trgovini, potražite avokado koji ima najtamniju zelenu ako ga želite pojesti u roku od jednog dana. Želite da bude čvrsta, ali s popustljiva (ne previše kašasta). Ako to pronađete, možda imate savršen avokado u rukama.

Crni: Avokado koji je pretamni, gotovo crn, taj je prešao fazu zrelosti. Mogu izgledati malo više naborano i vrlo su mekani na dodir. Ako osjećate kao da biste ga mogli nagnječiti samo držeći ga, avokado je prezreo. Unutrašnjost će često imati smeđe mrlje i neće imati tako svjež okus.

Ponekad boje mogu varirati, tako da je drugi korak testa zrelosti avokada dodir. Lagano pritisnite u avokado da osjetite koliko je tvrd. Želite biti sigurni da je voće mekano uz malo popuštanja, ali ne previše mekano da biste imali dojam da ga možete oblikovati rukama. Također možete otkinuti sićušnu stabljiku i vidjeti je li zelena ispod. Zelena boja znači da je voće spremno za jelo. Ako morate jako povući da skinete peteljku ili se neće pomaknuti, to znači da još nije zrelo.

Kako ubrzati sazrijevanje avokada

Ako ste u situaciji da ne možete pričekati nekoliko dana da avokado sazrije do željene mekoće, postoje trikovi kojima se možete poslužiti kako biste ubrzali taj proces.

1. Evo kako možete dobtii zreli avokado za samo svije minute. Okomito ga prepolovite i izvadite košticu. Svaku polovicu zamotajte u plastičnu foliju koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu. Pecite u mikrovalnoj pećnici na visokoj razini dvije minute. Kad se dovoljno ohlade da ih možete držati, stavite zamotane avokade pod hladnu vodu da se prestanu kuhati.

2. Evo još jednog trika: zamotajte nerezano voće u foliju i pecite na limu za pečenje na 95 stupnjeva Celzijusa deset minuta, a ako tada nije zreo provjeravajte svaki pet minuta. No, ako je vaš avokado pretvrd, moglo bi mu trebati i do sat vremena da omekša. Kad se avokado ispeče/sazrije stavite ga par minuta u hladnjak da se ohladi.

3. Ako vam je avokado potreban za jedan do dva dana, pokušajte ga staviti u zdjelu ili papirnatu vrećicu s jabukom ili bananom. Vrećicu izbušite čačkalicom i ostavite na sobnoj temperaturi. Sve ovo voće proizvodi nešto što se zove plin etilen, koji omekšava voće razgradnjom unutarnjih staničnih stijenki i pretvaranjem škroba u šećer.

4. Očit i najjednostavniji način za sazrijevanje avokada je da dopustite da se to dogodi prirodnim putem tako što ćete ga ostaviti da odstoji na pultu nekoliko dana dok ne bude spreman.

