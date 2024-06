Je li dopušteno promijeniti bravu i smije li stanodavac zadržati ključ od stana?

Podijeli :

Nakon preseljenja postoji važan korak koji vrlo malo ljudi napravi, a može osigurati veću sigurnost.

Dobili ste ključeve od stana i napokon ste stigli u novi dom. Ali postoji jedan čimbenik koji većina stanara vjerojatno zanemaruje: sigurnost brava.

Malo ljudi razmišlja o tome da još netko drugi ima ključeve stana – primjerice zato što je stanodavac ili prethodni stanar zadržao kopiju ključeva.

Dobre vijesti: možete se zaštititi učinkovito i zakonito, ali mogu postojati prepreke.

Promjena brave nakon useljenja

Zapravo, vaš stanodavac ne smije zadržati ključ od stana bez vašeg pristanka, piše Fenix. Ako želite biti sigurni da u vaš stan ne mogu ući ni stanodavac, domar ili bivši stanari, onda je jedino rješenje nakon useljenja promijeniti bravu u stanu.

Kao stanar, imate pravo na to, ali sve troškove morate snositi sami. Klauzule u ugovoru o najmu koje vam to zabranjuju su nevaljane. To također vrijedi ako se u kući koristi sustav zaključavanja.

Važno: Naravno, morate zadržati bravu koju je osigurao stanodavac i vratiti je kada se iselite iz nekretnine za iznajmljivanje.

Nažalost, problem je što se brave na svim vratima ne mogu automatski promijeniti. Kod sigurnosnih brava, vrata se moraju otvoriti bušilicom – to je bolje da učiniti kvalificirano osoblje, ali to također povećava troškove.

U tom slučaju morate se posavjetovati i sa stanodavcem jer bi takve mjere mogle oštetiti vrata. Isto se odnosi i na konstrukcijske promjene kao što je brava sa šipkom, za koje je potrebno odobrenje stanodavca.

Važno: sa sustavima zaključavanja, prethodni stanari ne mogu tajno kopirati ključeve, jer samo stanodavac ima ovlaštenje za to. Dakle, ako ste primili kompletan broj ključeva, ne morate brinuti o tome.

