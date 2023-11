Je li Plazma keks promijenio okus?

Podijeli :

Shutterstock/ Bobica10

Dio ljubitelja Plazma keksa imaju dojam da je njihova omiljena poslastica iz djetinjstva promijenila okus i da to više nije isti keks koji su umakali u mlijeko, kako ili čaj. Kompanija Bambi je u opširnom odgovoru objasnila što je u pitanju.

Upitani je li receptura za Plazma keks mijenjana, kompanija Bambi je navela da je Plazma danas malo modernija, ali da je receptura ostala ista u odnosu na 1967. godinu kada je počela proizvodnja.

Legendarni keks dominira u Srbiji, a najbrže raste u Hrvatskoj i Sloveniji

“Deklaracija na redizajniranom pakiranju je usklađena s novim podzakonskim propisima i izmjene se odnose na nove smjernice prilikom navođenja podataka u nutritivnoj tablici”, kažu iz Bambija.

Dodaju da se tim stručnjaka svakodnevno bavi striktnom kontrolom ulaznih materijala, sastojaka, procesnih parametara, poluproizvoda, a u akreditiranim laboratorijima se analiziraju sirovine koje su podložne falsificiranju, kao što su med i maslac.

Ipak, priznaju da može doći do razlike u okusu, što objašnjavaju “senzornom karakteristikom same sirovine poput brašna, čiji je visoki udio u recepturi, na koju mogu utjecati sezonske prilike tijekom uzgoja i same žetve”.

Dodaju da “potrošači s visokom senzibilnosti osjetnog sustava” mogu osjetiti razliku.

Odgovor kompanije BAMBI na naše pitanje: Da li je menjan sastav, tj ukus Plazma keksa? Zar ovo nije moglo u 3-4 rečenice? 👇👇👇 pic.twitter.com/Zs7F08lVmo — Udruženje potrošača EFEKTIVA (@UBKEFEKTIVA) November 7, 2023

