Jeftine namirnice koje mogu smanjiti rizik od dijabetesa

Dijabetes je stanje koje pogađa milijune ljudi, ali možete smanjiti rizik ako pazite na prehranu.

Istraživanja pokazuju da možete smanjiti svoje šanse za razvoj bolesti odabirom određene hrane.

Dijabetes uzrokuje previsoku razinu šećera u krvi zbog problema s načinom na koji tijelo proizvodi hormon inzulin, koji razgrađuje glukozu. Međutim, neke jeftine namirnice mogu pomoći u smanjenju rizika, piše klix.ba.

Grožđe

Konzumiranje grožđa može smanjiti vaše šanse za razvoj dijabetesa za 10 posto, pokazuje studija.

Povećanje količine voća koje jedete dobar je način da izbjegnete dijabetes.

Međutim, nisu svi plodovi stvoreni jednaki. Jedna studija je pratila navike u ishrani kod odraslih u dobi od 40 do 69 godina i otkrili su da jedenje jedne porcije grožđa tjedno smanjuje rizik od dijabetesa, ali porcija bilo kojeg drugog voća povećava šanse za 2 posto.

Hojun Yu, iz Nacionalne sveučilišne bolnice u Seoulu, rekao je: “Naši nalazi ukazuju na povezanost između konzumiranja određenog voća i rizika od razvoja dijabetesa tipa 2. Veća konzumacija grožđa bila je značajno povezana s manjim rizikom od dijabetesa tipa 2”.

Međutim, ukupna količina konzumiranog voća nije bila povezana sa smanjenim rizikom.

Smeđa riža

Zamjena škrobnih ugljikohidrata cjelovitim žitaricama koje jedete također je povezana sa smanjenim rizikom od dijabetesa.

“Jedenje bijelog kruha, bijele riže i slatkih žitarica za doručak poznatih kao rafinirani ugljikohidrati povezani su s povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2. Međutim, integralne žitarice kao što su smeđa riža, tjestenina od integralnog brašna, kruh od cjelovitih žitarica i zob povezane su sa smanjenim rizikom pa odaberite ove namirnice”, dodaje.

Dvije ili više porcija smeđe riže tjedno smanjile su rizik za 12 posto, u usporedbi sa samo jednom porcijom mjesečno.

Chili papričice

Ljubitelji začinjene hrane možda već smanjuju rizik od dijabetesa, a da to ne znaju. Utvrđeno je da kapsaicin, kemikalija u chili papričicama koja im daje snagu, smanjuje razinu glukoze u krvi.

Jedna studija, objavljena u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry, pokazala je da je kemikalija pomogla u povećanju razine inzulina kod štakora s dijabetesom.

CDC također preporučuje unos više povrća bez škroba kao što je obična paprika kako bi se kontrolirala razina šećera u krvi.

Slanutak

Kao i kod cjelovitih žitarica, mahunarke poput slanutka mogu pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa povećanjem količine vlakana koje imate u prehrani.

Međutim, oni također imaju dodatnu prednost jer su puni proteina, koji vas duže drže sitima i smanjuju šanse za gojaznost – ključni faktor rizika za dijabetes.

Studija objavljena u Journal of Food Science and Technology, pokazala je da su žene koje su jele slanutak imale do 36 posto niži šećer u krvi od onih koje su jele bijeli kruh. Oni su također bili manje gladni nakon obroka, rekli su istraživači.

Jogurt

Jogurt je osnovna namirnica za doručak, a istraživanja pokazuju da je jedna od njegovih brojnih zdravstvenih prednosti smanjenje rizika od dijabetesa.

“Jogurt i sir su fermentirani mliječni proizvodi i oni su povezani sa smanjenim rizikom od dijabetesa tipa 2. Kada je riječ o mliječnim proizvodima i riziku od dijabetesa tipa 2, količina masti iz ovih mliječnih namirnica nije toliko važna. Ono što je još važnije je da odaberete nezaslađene opcije poput običnog prirodnog ili grčkog jogurta i običnog mlijeka”, navodi.

Jedna studija, objavljena u Journal of Nutrition, pokazala je da konzumiranje 80 do 125 g jogurta dnevno smanjuje rizik od bolesti za 14 posto.

