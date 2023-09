Kako osvježiti vezu ili brak: Savjeti s kojima ćete vratiti stari žar

Podijeli :

Ulazak u rutinu i osjećaj kao da se ništa ne mijenja nije rijetka pojava kod parova koji su duže zajedno.

Mnogi se parovi javljaju stručnjacima ili traže razne savjete kako osvježiti vezu ili brak. To je zapravo prvi korak prema boljem partnerstvu jer iziskuje trud oko veze ili braka što pokazuje određenu dozu volje, ali i ljubavi.

Stagnacija može biti jako zamorna, kao i uzastopno ponavljanje sličnih dana te može imati velik utjecaj na mentalno zdravlje pojedinaca, ali i parova. Ponavljanje istih aktivnosti iz dana u dan može dovesti do osjećaja dosade i monotonije. Nedostatak raznolikosti u svakodnevnim iskustvima može smanjiti motivaciju i uzrokovati osjećaj kao da je naša situacija u vezi ili braku gora ili dosadnija od drugih.

Osim toga, ponekad je potrebno osvježenje u vezi ili braku kako bi izbjegli gubitak motivacije koji nastaje kod ponavljajuće rutine. Manjak motivacije može dovesti do osjećaja beznađa i neispunjenosti, ali i smanjuje kreativnost. Nije neobično niti da se u vezi ili braku počnete osjećati kao da ste izolirani ili usamljeni iako ste u paru. Najčešći pokazatelj rutinskog braka ili veze može biti pojava stresa i anksioznosti kod jednog ili oba partnera. To može rezultirati smanjenom tolerancijom na negativne komentare ili situacije, bržim ‘pucanjem’ i čestim prepirkama.

Nakon svega toga, kod parova koji žele saznati kako osvježiti vezu ili brak dolazi do osjećaja nedostatka svrhe. Najčešće se opisuje kao da se jutrima budite bez volje i ne možete pronaći razloge zašto biste ustali ili obavljali obaveze. Ljudi se često osjećaju tako nakon dugačkog perioda monotonije i rutine. To je idealno vrijeme da počnete razmišljati o tome kako osvježiti vezu ili brak.

Najčešći problemi u braku i vezi

Nekoliko je razloga zbog kojih parovi mogu osjetiti potrebu da saznaju kako osvježiti brak ili vezu. Najčešće se radi o osjećaju dosade, manjka motivacije, ali tu mogu biti i drugi problemi u braku iz kojih se ponekad teško izvući. Prvi korak pri osvježavanju braka treba biti prihvaćanje problema i poteškoća, a onda i rješavanje istih različitim načinima.

Ovo su najčešći problemi zbog kojih parovi traže načine kako osvježiti brak ili vezu:

– monotonija, ponavljanje istih aktivnosti iz dana u dan

– osjećaj dosade zbog nedostatka raznolikosti

– gubitak motivacije za obavljanje svakodnevnih obaveza

– gubitak motivacije za zajedničkim provođenjem vremena

– smanjenje kreativnosti i inovativnosti u vezi

– smanjena komunikacija s osobama izvan braka može utjecati na stvaranje osjećaja izoliranosti

– stres zbog drugih životnih situacija koji se prenosi u brak

– osjećaj nesvrhovitosti i beznađa

– nedostatak izazova

– smanjenje ili nedostatak fizičkog kontakta i povezanosti

Kako osvježiti vezu ili brak – savjeti

“Prava ljubav počinje slušanjem.”, izjavio je psihoterapeut Dr. Harville Hendrix te ta rečenica najbolje opisuje početak procesa osvježavanja braka ili veze. Aktivno slušanje je ključna komponenta zdrave komunikacije u braku.

Osvježavanje veze počinje time da partneri nauče slušati jedni druge bez prekidanja i sa suosjećanjem. To omogućava dublje razumijevanje i povezivanje. Bez kvalitetne komunikacije teško ćete izložiti svoje zabrinutosti i osjećaje, a to je nužno kako bi brak ili veza opstali. Dr. John Gottman ističe kako je dobro razumijevanje temelj stabilnih i sretnih brakova.

Ovo su preporuke stručnjaka kako osvježiti vezu ili brak.

1. Aktivno slušanje

Iskreno izražavanje osjećaja i potreba te konstruktivno rješavanje konflikata nužni su za dobru komunikaciju u braku. Aktivno slušanje uključuje pažljivo koncentriranje na ono što partner govori, bez prekidanja ili osuđivanja. Važno je postavljati pitanja kako biste bolje razumjeli njihove osjećaje i potrebe. Kroz aktivno slušanje, možete stvoriti prostor za otvorenu i iskrenu komunikaciju, što pomaže rješavanju problema i izgradnji povjerenja.

Jedan od trikova po pitanju aktivnog slušanja kada razmišljate kako osvježiti vezu ili brak jest da s partnerom dogovorite „sesiju“ razgovora barem jednom tjedno. U tom razgovoru istaknite kako se osjećate i iskreno pričajte o tome.

2. Kvalitetno provođenje vremena

Kvalitetno provođenje vremena znači da se posvetite partneru bez ometanja. To ne moraju biti veliki događaji – čak i zajednička večera ili šetnja može biti poseban trenutak ako ste potpuno prisutni. Ova praksa pomaže stvaranju emocionalne bliskosti i osjećaju zajedništva. “Vrijeme koje provedemo zajedno je investicija u našu budućnost.”, govori Dr. John Gottman te ističe kako su druženje i provođenje vremena zajedno vrlo važni za očuvanje veze.

Svi parovi su različiti i imaju drugačiju ideju oko toga što znači kvalitetno provođenje vremena. Za neke je to šetnja, za neke zajedničkog gledanje filma, nije niti važno. Bitno je samo da se zajednički dogovorite što ćete raditi zajedno i uživate u tome. Planirajte kvalitetne trenutke zajedno, bez distrakcija.

Kako biste osvježili vezu ili brak bitno je i da ostvarite dobru ravnotežu između zajedničkog i osobnog života. Odnosno, uz to što biste kao par trebali kvalitetno provoditi vrijeme kako biste osvježili vezu ili brak, trebali biste imati i vrijeme za sebe. Oba partnera trebaju imati slobodu i prostor vlastitih interesa i identiteta, dok istovremeno njeguju zajedničke aktivnosti i ciljeve.

3. Izražavanje zahvalnosti

Izražavanje zahvalnosti prema partneru jača pozitivne aspekte veze. To može biti jednostavan komentar i pohvala o tome koliko cijenite ono što partner čini za vas ili kako se osjećate sretno što ih imate u svom životu. Prakticiranje takvih navika stvara pozitivnu atmosferu i podiže moral u vezi. Svakog dana partnerici istaknite neku lijepu osobinu, sigurno ćete napraviti veliku promjenu u danu toj osobi.

Psihoterapeut Brene Brown navodi kako zahvalnost i komplimenti mogu pretvoriti obične trenutke u posebne. Male geste su dovoljno da biste osjetili razliku. Ove prakse mogu pomoći u poticanju emocionalne povezanosti između partnera za koju dr. Sue Johnson tvrdi da je nužna za rast ljubavi. Razvijanje duboke emocionalne povezanosti s partnerom stvara osjećaj sigurnosti i bliskosti.

4. Održavajte fizičku intimnost

Osim poštovanja je za osvježavanje braka ili veze važna fizička intimnost i odnos. Održavanje strasti u vezi može zahtijevati napor, ali to je važno za očuvanje zdrave i sretne veze. Komunikacija o seksualnim potrebama i željama također je ključna. Nije neobično da s godinama dođe do gubitka želje za seksom, no to je također nešto o čemu biste trebali razgovarati s partnerom. I po tom pitanju otvoreno i iskreno izrecite što vas muči kako bi taj aspekt vašeg braka popravili. “Seksualno zadovoljstvo jača emocionalnu povezanost.”, govori dr. Laura Berman te ističe koliko je održavanje seksualnog zadovoljstva važno.

Fizički kontakt, uključujući nježne dodire, zagrljaje i poljupce, pomaže u izgradnji emocionalne povezanosti između partnera. Oksitocin, poznat kao “ljubavni hormon”, oslobađa se tijekom fizičke intimnosti i igra ključnu ulogu u stvaranju osjećaja povezanosti i bliskosti. Osim toga, seksualna intimnost može smanjiti razinu stresa. Seksualne aktivnosti potiču oslobađanje endorfina, prirodnih analgetika i “hormona sreće“. Komunikacija je bitna i u ovom aspektu jer tijekom fizičke intimnosti, partneri moraju komunicirati i čitati signale kako bi postigli zadovoljstvo. To može poboljšati opću komunikaciju između partnera.

Važno je napomenuti da razina i vrsta fizičke intimnosti variraju od para do para, i svaki odnos je jedinstven. Kod nekih parova koji žele osvježiti brak ili vezu, fizička intimnost može biti učestalija i važnija, dok drugi naglašavaju druge aspekte veze kao što su emocionalna povezanost i komunikacija. Ključ je razgovarati s partnerom i zajedno razumjeti što oba partnera žele i trebaju kako bi održali zadovoljavajući odnos.

5. Radite na sebi

U vezi ili braku su dvije osobe, no da bi taj odnos funkcionirao, svaka osoba u tom odnosu se treba osjećati dobro. Ponekad poteškoće u braku dolaze od samo jedne osobe, dok druga ne prepoznaje pravi problem ili ne zna kako na njega reagirati. Rad na sebi može uključivati prepoznavanje problema s kojima se nosite, rad na rastu samopouzdanja i generalno stvaranju „bolje verzije sebe“. Sretne i ispunjene osobe donose pozitivnu energiju u brakove i lakše se nose s izazovima koji se pojavljuju. Pozitivan stav i osjećaj sigurnosti da ćete osobne ili zajedničke probleme riješiti konstruktivno ima velik utjecaj na osjećaj stresa. Ukoliko ne možete sami prepoznati o čemu se radi, obratite se stručnjaku koji će vam pomoći.

Radite na tome i pokušajte primijetiti gdje se nalazi problem te ako je osoban, radite na tome. Partner bi trebao poticati drugoga da radi na svojim ciljevima, biti mu podrška te po potrebi zajedno planirati budućnost.

Kada podržavate partnera u ostvarivanju njihovih ciljeva, pokazujete im da vjerujete u njih i da ste tim. To stvara osjećaj povezanosti i zajedničke svrhe. Rad na zajedničkim ciljevima također može izazvati uzbuđenje u vezi.

Tko je zadužen za osvježavanje braka?

Vremena su se dosta promijenila te su neka uvriježena mišljenja već postala staromodna – poput onog da je žena zadužena da muž bude sretan. Odgovor na pitanje kako osvježiti brak ili vezu možda može doći od jedne strane u braku, no nikako ne bi trebao biti stvar jedne strane koja radi više ili ulaže više truda.

Osvježavanje braka ili veze treba biti zajednička inicijativa i treba uključivati ulog oba partnera. Ključna je ravnoteža i suradnja u održavanju i poboljšanju veze.

Svaki partner ima svoje jedinstvene uloge, odgovornosti i načine izražavanja ljubavi i pažnje. Važno je da se oboje osjećate angažirano i predano raditi na svojoj vezi, jer to zahtijeva odgovornost s obje strane. Komunikacija je ključna. Partneri trebaju otvoreno razgovarati o svojim potrebama, očekivanjima i željama kako bi bolje razumjeli jedno drugo. Osim toga, važno je pružiti podršku jedno drugome u svim aspektima života, kako bi se stvorila jaka emocionalna veza.

Umjesto fokusiranja na to tko radi više ili manje, važno je usredotočiti se na to kako zajedno možete raditi na izgradnji sretne, zdrave i ispunjavajuće veze. To podrazumijeva uzajamno poštovanje, podršku i suradnju, bez obzira na spol.

