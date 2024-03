Kako razlikovati trovanje hranom od crijevne viroze

Podijeli :

Natallia Krechka / Alamy / Alamy / Profimedia

Imate ozbiljnih problema s probavom. Muče vas povraćanje, mučnina, proljev i grčevi koji su se pojavili niotkuda. Pitate se muči li vas želudac ili ste pojeli nešto što niste trebali?

I želučana gripa i trovanje hranom mogu učiniti da se osjećate podjednako loše. Ali, to su dvije razlčite bolesti i različit im je uzrok, piše Live Strong.

Do trovanja hranom dolazi kada jedete hranu kontaminiranu bakterijom (salmonela ili E. coli) ili drugim patogenom. Želučana gripa ili ono što liječnici obično nazivaju virusni gastroenteritis je virusna infekcija želuca i crijeva koja se obično prenosi s osobe na osobu. (Usprkos nazivu, zapravo nije povezana s gripom.)

Trovanje hranom i želučana gripa mogu izazvati slične simptome. Ali oni nisu identični.

Simptomi trovanja hranom

Prema klinici Cleveland, uobičajeni znakovi trovanja hranom su:

Proljev

Mučnina

Povraćanje

Bol u trbuhu ili grčevi

Vrućica

Glavobolja

Slabost

Simptomi trovanja hranom mogu se pojaviti brzo nakon što pojedete štetnu hranu.

“Obično počinju šest do 24 sata nakon izlaganja bakterijama ili toksinu”, kaže Robert Glatter, liječnik hitne pomoći u bolnici Lenox Hill u New Yorku. “U nekim slučajevima simptomi mogu početi već dva do četiri sata nakon izlaganja.”

Simptomi želučane gripe

Prema klinici Cleveland , želučanu gripu prepoznat ćete po sljedećim simptomima:

Proljev

Mučnina

Povraćanje

Gubitak apetita

Bol u trbuhu i grčevi

U slučajevima teške infekcije, mogli biste imati simptome koji zahvaćaju cijelo tijelo kao što su vrućica, zimica, umor, bolovi u tijelu, glavobolja i natečeni limfni čvorovi.

Simptomi želučane gripe mogu se razvijati malo sporije. Većina ljudi će se početi osjećati bolesno unutar 24 do 48 sati nakon što su bili izloženi virusu, napominje dr. Glatter.

Često se budite s osjećajem mučnine, a niste trudni? Šest je mogućih uzroka

Koliko ćete dugo biti u gastrointestinalnoj muci? Većina zdravih ljudi riješit će se infekcije uzrokovane trovanjem hranom u roku od 12 do 48 sati, iako bi moglo potrajati i dulje ako imate stanje koje slabi vaš imunološki sustav, kažu iz klinike Cleveland. Želučana gripa traje jednako dugo.

Ipak, možda se nećete nužno vratiti u normalu kada proljev i povraćanje prođu. Prema klinici Mayo, neki će ljudi imati dugotrajne simptome poput mučnine, grčeva, plinova i nadutosti koji mogu trajati i do 14 dana.

Ako simptomi potraju dulje od toga, moguće je da imate postinfektivni sindrom iritabilnog crijeva, što zahtijeva odlazak liječniku.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.