Što jesti i piti, a što izbjegavati, ako imate crijevnu virozu

Kad vas uhvati želučana viroza, znate koliko može biti naporno i teško pokušati bilo što pojesti. Međutim, unatoč tome, tijelu su tek u toj situaciji potrebni i hrana i tekućina.

Kad vas muče mučnina, povraćanje i proljev od crijevne viroze, hrana će vjerojatno biti posljednja stvar na koju ćete pomisliti. I to je u redu. Stručnjaci savjetuju da se ne treba forsirati ako nam se ne jede, već se koncentrirati na oporavak, odmor i unos dovoljno tekućine.

No, postoji, naravno, hrana koja za vrijeme želučane viroze može poboljšati, ali i pogoršati stvari.

Hidratacija na prvom mjestu

Crijevna ili želučana viroza, poznata kao virusni gastroenteritis, specifična je među virozama jer izaziva neugodne simptome povraćanja i proljeva.

Pritom je najveći problem to što sve to iscrpljuje i dovodi do dehidracije, a to onda može stvarno zakomplicirati bolest i vjerojatno dovesti do odlaska u bolnicu na infuziju.

Pričekajte otprilike dva sata od zadnjeg povraćanja i počnite s malim, čestim gutljajima kako ne biste preopteretili trbuh. Liječnici savjetuju ove tekućine:

– Voda ili komadići leda

– Biljni čaj bez kofeina (čaj od đumbira i šipka mogu biti posebno korisni)

– Juha

– Elektrolitski napici.

Što jesti kada imate crijevnu virozu?

Za vrijeme akutnih napadaja, grčeva i trčanja na zahod vjerojatno nećete imati apetita, no kako se to postepeno bude smirivalo, tako će se i vama vraćati želja za hranom.

Svakako pripazite da se odmah ne najedete, već jedite male količine hrane, pažljivo.

Najbolje namirnice za želučanu virozu su mekane, blage i lako probavljive, a to su:

– banane

– riža

– kašica od jabuka

– tost.

Osim toga, kad se želudac smiri, ove namirnice će pomoći oporavku od viroze:

– krumpir

– proizvodi od cjelovitih žitarica poput kruha, žitarica i tjestenine

– kvinoja

– smeđa riža

– zobena kaša

– jabuke

– tikve

– kukuruzna krupica

Đumbir

Đumbir olakšava put hrani kroz probavni trakt što može pomoći u smirivanju grčeva i mučnine.

Zato se preporučuje:

– čaj od đumbira

– slatkiši od đumbira s niskim udjelom šećera

– grickalice i kolačići s đumbirom

– svježi đumbir u čaju ili hrani.

Hrana koju treba izbjegavati

Ono što ne jedete, može biti jednako važno kao i ono što jedete kada imate želučanu virozu. Neke namirnice mogu dodatno opteretiti već preopterećeni želudac.

Zato izbjegavajte ove namirnice:

– kava

– gazirana pića

– alkohol

– začinjenu hranu

– masnu hranu

– kiselu hranu poput rajčice i agruma

– mliječne proizvode

– slatku hranu i pića.

Kada potražiti liječničku pomoć?

Ne može zadržati tekućinu 24 sata.

Pokazujte znakove dehidracije poput glavobolje, grčeva u mišićima, vrtoglavice, ošamućenosti ili tamne boje urina.

Povraćate krv.

Imate jedva izdržive bolove u trbuhu.

Imate krvavi proljev.

Imate temperaturu višu od 39, donosi Cleveland Clinic.

