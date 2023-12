Koje boje je vaš jezik? Promjene mogu upućivati na ozbiljne bolesti

Podijeli :

Može biti bezazleno, ali dobro je malo bolje obratiti pažnju na simptome.

Normalan, zdrav jezik ružičaste je boje jednake u cijelosti što upućuje na normalan dotok krvi. Duž svoje plohe je gladak i nema tamnih ili bljeđih površina. Ovaj mišić važan je za govor, gutanje, prepoznavanje okusa te u procesu konzumacije hrane.

Promjena boje jezika

Žuti jezik je izraz koji se koristi za opisivanje područja jezika koje ima sivkasto-žutu nakupinu koja može prekriti cijeli jezik ili se može pojaviti u mrljama. To je obično samo znak zaostale hrane ili mrtvih stanica na jeziku. Pojava žute boje je u većini slučajeva bezopasna, no ipak može ukazivati na neka stanja, prenosi Gloria.

“Naš je jezik prekriven receptorima za hranu koji se nazivaju papillae (okusne bradavice) i nalaze se u obliku sitnih izbočina na površini jezika. Ovdje se skupljaju hrana i ostaci zbog velike površine papila. Kao rezultat toga, možete završiti sa žutim jezikom i lošim zadahom”, objašnjava specijalist interne medicine dr. Tushar Tayal.

Mogući uzroci

Osim navedenih, žuti jezik mogu uzrokovati:

– začini poput kurkume

– hrana poput bundeve

– pušenje

– duhan za žvakanje

– loša oralna higijena

– nošenje proteza ili umjetnih zuba

– dehidracija

– redovita konzumacija alkohola

– previše konzumiranja čaja i kave

Debeli žuti premaz u sredini jezika

To znači da imate puno hrane i stagnaciju topline u probavnom sustavu. Nedostaje vam korisnih bakterija. Ako su naslage više na sredini i stražnjem dijelu jezika, obratite pozornost na debelo crijevo. Mogu se pojaviti i sljedeći simptomi: tjelesna toplina, često znojenje, miris tijela i loš zadah, žuti urin, zatvor, tamna stolica, vjetrovi, nadutost, crveno lice, živopisni snovi, noćne more ili nesanica. Sve to ukazuje na visoki krvni tlak, visoke razine kolesterola, dijabetes, bolesti jetre i/ili žučnog mjehura.

Žuti jezik može ukazivati i na:

1. Geografski jezik

“Geografski jezik je bezopasno stanje koji se obično pojavljuje na vrhu i na bočnim stranama jezika”, kaže doktor.

Mrlje koje se pokazuju kod geografskog jezika na površini nemaju papile, glatke su i crvene, često s blago uzdignutim bjelkastim rubovima. Ponekad može uzrokovati bol u jeziku i učiniti vas osjetljivijima na određene namirnice kao što su začini, sol i slatkiši. Uzrok ovog stanja je nepoznat, međutim, navodi se da bi moglo biti povezano sa psihološkim aspektom poput stresa. Također, povezuju ga s autoimunim stanjima poput psorijaze.

2. Oralni lihen planus

Ovo je kronično, autoimuno upalno stanje koje može uzrokovati bjelkasto žute mrlje u ustima s čirevima, bolom ili osjećajem pečenja te oteklinom i crvenilom. Ova je bolest nepoznatog uzroka i može se pogoršati tijekom veće izloženosti stresu. Za liječenje se mogu koristiti lokalni ili oralni kortikosteroidi, redoviti pregledi kod stomatologa, održavanje oralne higijene te prestanak konzumiranja alkohola i pušenja.

3. Žutica

Žutica uzrokuje žutu boju kože i očiju. Ovo se stanje događa kad je jetra upaljena i ne može preraditi bilirubin koji se zatim nakuplja u tijelu i može uzrokovati žućkastu promjenu boje donje strane jezika. Kod ovog stanja potrebno je obratiti se svom liječniku.

4. Oralni drozd

To je gljivična infekcija koju uzrokuje gljivica Candida. Ako ste pogođeni, možete imati prljavo bijele ili žute mrlje u ustima i na jeziku s neugodnim okusom i bolovima. Lijekovi protiv gljivica dobro djeluju u liječenju ove infekcije.

5. Lijekovi

Neki lijekovi poput oralnih kontraceptiva i lijekova protiv HIV-a mogu uzrokovati promjenu boje jezika.

6. Suha usta

Simptom suhih ustiju pojavljuje se kada žlijezde slinovnice u ustima ne proizvode dovoljno sline koja čini usta vlažnima. To može uzrokovati nakupljanje bakterija i dovesti do žutih mrlja na jeziku. Ovo stanje značajno umanjuje kvalitetu života jer utječu na jednostavne aktivnosti poput primjerice gutanja. Sjogrenov sindrom, dijabetes, zračenje i kemoterapija mogu uzrokovati suha usta.

Kako se riješiti žutog jezika?

Najvažnije, ako je u pitanju jedan od prethodno nabrojenih zdravstvenih stanja ili bilo koje drugo, važno je da ste u kontaktu s liječnikom. Ako pak nije riječ o ozbiljnom stanju, žuti jezik možete tretirati na sljedeći način:

1. Dobra oralna higijena

Ovo je najvažniji korak u prevenciji i liječenju žutog jezika.

“Perite zube dva puta dnevno po dvije minute, a jednom dnevno čistite ih koncem”, predlaže dr. Tayal.

Također, bakterije s površine jezika možete ukloniti uz dodatna pomagala, primjerice sa strugačem (čistač) za jezik ili četkicom za zube s mekim vlaknima.

2. Prestanite pušiti

Osim što je općenito nezdravo, pušenje iritira i ovaj važan mišićni organ te ga čini osjetljivijim na promjenu boje. Ako ste pušač, prestanak je jedna od najboljih odluka koje možete učiniti za svoje cjelokupno zdravlje, a pomoći će vam i da poboljšate izgled svog jezika.

3. Povećajte unos vlakana

“Vlakna pomažu u stimulaciji proizvodnje sline, što može pomoći u održavanju jezika čistim i vlažnim. Cilj je u tijelo unijeti najmanje 25 do 35 grama vlakana dnevno”, poručuje dr. Tayal.

Drugim riječima, u svoju prehranu uvedite više voća, povrća, cjelovitih žitarica i mahunarki.

