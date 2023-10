Osam navika koje će vam požutiti zube

Podijeli :

Blistav osmijeh naširoko se smatra jednim od najatraktivnijih fizičkih obilježja koje osoba može imati.

Kada je stranica za upoznavanje partnera Match.com anketirala više od pet tisuća muškaraca i žena, saznali su da se lijep osmijeh smatra najvažnijim fizičkim atributom partnera.

Ako ste primijetili da vam je osmijeh u posljednje vrijeme malo manje blista, možda se pitate što se dogodilo. Stručnjaci kažu da osim uobičajenih krivaca kao što je loša oralna higijena, postoji još nekoliko iznenađujućih razloga zašto možda nemate te biserno bijeli osmijeh.

Što boja zuba može otkriti o vašem zdravstvenom stanju Želite bjelje zube? Probajte jednu od ovih prirodnih metoda

1. Zaboravljate piti vodu

Voda za piće može pomoći u ispiranju čestica hrane i pića koje potencijalno mogu obojiti zube ako se predugo zadrže. Zato stomatologinja Nicole Mackie predlaže “pijuckanje vode između zalogaja i pijenje pune čaše nakon jela.”

Međutim, važno je napomenuti da je voda jedino piće koje biste trebali koristiti u tu svrhu. “Naši zubi primjećuju kad pijemo bilo što osim vode”, ističe Mackie. “Ovo je osobito istinito sa gaziranim sokovima, energetskim pićima i alkoholom – svi su prepuni šećera i kiseline koji mogu omekšati zubnu caklinu. Ovo slabljenje zaštitne cakline čini zube osjetljivima na žutilo i bojenje.”

2. Disanje na usta

Iako pomalo neočekivano, stomatolozi kažu da kronično disanje na usta može požutiti zube, piše Best Life.

“Kad pacijenti dišu prvenstveno na usta, to može dovesti do kronične suhe usta”, objašnjava stomatologinja Jennifer Silver. “Vidite, slina igra vitalnu ulogu u održavanju oralnog zdravlja. Pomaže neutralizirati kiseline i učinkovito ispira čestice hrane. Nedostatak sline, često zbog disanja na usta, može učiniti zube osjetljivijima na bojenje i žutilo.”

3. Vaping

Pušenje se već dugo povezuje sa žutim zubima, pa to ne treba čuditi. Međutim, mnogi ljudi su šokirani kada saznaju da vaping ima sličan učinak na vaš osmijeh.

“Imao sam mnogo pacijenata koji vjeruju da, budući da vaping nije baš pušenje, to ne dovodi do bojenja zubi. To je mit!” dijeli Mackie. “Kemikalije koje čine sok u e-cigaretama i cigaretama boje zube žutom ili smeđom bojom. Vaping također može uzrokovati suha usta, što može otežati borbu protiv karijesa.”

4. Konzumacija kisele hrane i pića

“Vidio sam da prehrana s visokim udjelom kisele hrane i pića, poput citrusa, gaziranih pića i određenih preljeva za salatu, može narušiti caklinu na vašim zubima”, kaže Silver. “Erozija cakline izlaže temeljni dentin, koji je prirodno žućkast. S vremenom to može dovesti do žutih zuba.”

5. Jedenje i pijenje “jako obojene” hrane i pića

Kako očistiti jezik i usta? Stomatolozi savjetuju da koristite jedan prilično učinkovit alat

Većina ljudi je svjesna da crno vino, kava i čaj mogu obojiti zube, ali postoje druge namirnice i pića koja prolaze ispod radara. Stomatolog Shahrooz Yazdani kaže da biste također trebali pripaziti na manje poznate prijestupnike, kao što su balzamični ocat, cikla, sojin umak i bobičasto voće—sve od kojih se može pridonijeti zubima žutilo ako ne prakticirate dobru oralnu njegu nakon jela.

6. Pretjerano četkanje

Liječio sam mnoge pacijente koji vjeruju ‘što jače perete zube, to su vam zubi čišći'”, kaže Mackie, pobijajući tu ideju. “Što jače četkate, više možete oštetiti zube, caklinu i desni, što dovodi do dugotrajnih problema sa zubima, uključujući žutilo. Isto vrijedi i za prečesto pranje, jer to također može istrošiti prirodnu caklinu zuba i uzrokovati zubi izgledaju tupi i žuti.”

Mackie preporučuje četkanje zuba dva do tri puta dnevno pomoću četkice s mekim vlaknima uz lagani pritisak.

7. Zaboravljanje četkanja jezika

“Mnogi pacijenti vjeruju da se pranje odnosi samo na zube. Ovo potpuno izostavlja desni, nepce i jezik”, kaže Mackie. “Jezik može zadržati loše bakterije, uzrokujući žutilo zuba. Preporučujem korištenje dobrog strugala za jezik kao dio vaše rutine oralne higijene.”

8. Ne mijenjate četkicu za zube

Postoje neki slučajevi u kojima je loša oralna higijena rezultat lošeg alata. Mackie kaže da biste se mogli naći u ovoj situaciji ako zaboravite dovoljno redovito mijenjati svoju četkicu za zube.

“Preporuča se mijenjanje četkica za zube svaka tri mjeseca jer, nakon stalne uporabe, čekinje postaju neučinkovite. To znači da četkica za zube ne može učinkovito očistiti bakterije i čestice hrane kako bi očistila zube”,

