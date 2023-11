Konzumiranje alkohola kod muškaraca može značajno utjecati na njihovo nerođeno dijete

Danas liječnici i znanstvenici prepoznaju da čak 1 od 20 američke školske djece može pokazivati neki oblik poremećaja iz fetalnog alkoholnog spektra, termina koji se odnosi na raznolike fizičke, razvojne i bihevioralne nedostatke povezane s alkoholom, od kojih mnogi uzrokuju izazove tijekom cijelog života za one koji su pogođeni.

Prema CDC-u, ovaj sindrom može nastati kada alkohol u majčinoj krvi prelazi na dijete putem pupčane vrpce. To je dovelo do čvrsto prihvaćenog uvjerenja da su alkoholom uzrokovane prirođene mane rezultat isključivo majčine konzumacije alkohola tijekom trudnoće i da je to krivnja žene.

Postoje brojni dokumentirani slučajevi u kojima su djeca kojima je dijagnosticiran fetalni alkoholni sindromom imala majke koje su tvrdile da nisu konzumirale alkohol tijekom trudnoće.

Primjerice, u jednom istraživanju, 41 majka je negirala konzumaciju alkohola tijekom trudnoće unatoč tome što su im djeca dobila dijagnozu fetalnog alkoholnog sindroma. U takvim i drugim sličnim okolnostima tijekom proteklih 40 godina, općenito prihvaćena pretpostavka i objašnjenje jest da su ove majke lagale o svojoj konzumaciji alkohola tijekom trudnoće.

Iako razlike u tome koliko i kada trudnice piju mogu pridonijeti varijacijama u razvoju fetalnog alkoholnog sindroma, ti faktori sami po sebi ne mogu objasniti širok raspon i ozbiljnost simptoma. Stoga, nepoznati faktori izvan majčine konzumacije alkohola moraju pridonositi ovom poremećaju.

Otac – karika koja nedostaje

Fetalni alkoholni sindrom povezan je s tri osnovna prirođena defekta: abnormalnostima lica, koje uključuju male oči i malformacije u sredini lica, smanjeni rast glave i mozga te restrikcijom fetalnog rasta, stanje koje se javlja kada se bebe rađaju manje od prosjeka.

U studiji objavljenoj početkom ove godine, znanstvenici su snimili digitalnu sliku mišjeg lica, a zatim digitalno dodijelili oznake na licu, uključujući određene dijelove očiju, ušiju, nosa i usta.

Računalni program zatim je odredio mijenjaju li se proporcionalni odnosi između svake od ovih oznaka pod utjecajem majčine, očeve ili zajedničke konzumacije alkohola.

Istraživanje je otkrilo da kronična izloženost alkoholu kod muških jedinki utječe na formiranje mozga, lubanje i lica potomstva. Također se javila mikrocefalija, nerazvijenost glave i mozga, kao i niža porođajna težina, koja se pogoršavala što je više muški roditelj pio.

Istraživanja pokazuju da kronična izloženost alkoholu kod muških jedinki, definirana kao konzumacija više od pet pića dnevno u četverosatnom razdoblju, može uzrokovati sva tri osnovna prirođena defekta fetalnog alkoholnog sindroma.

