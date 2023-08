Mediteranski bazen bogova: Predivno mjesto za kupanje i skokove u plavetnilo

Podijeli :

Stelian Porojnicu / Panthermedia / Profimedia

Tasos ili Tas najsjeverniji je grčki otok u Egejskome moru, svega 7 sedam km udaljen od kopna kojem ne nedostaje prekrasnih krajolika, a jedno od mjesta koje vrijedi posjetiti nalazi se u Astrisu, devet kilometara od grada Limenaria.

Putovanje bez prtljage? I popularni hrvatski grad napravio korak u ovom smjeru Ovaj hrvatski otok postao je odlagalište starih auta: Evo što stoji iza toga

Riječima se ne može opisati ljepota koju čini slagalica valova, stijena i prirodnog bazena u obliku suze koji se naziva Giola, poznatog i kao “Venerina suza”. Prema mitologiji, prirodni bazen stvorio je Zeus kako bi se Venera, božica ljubavi i ljepote, u njemu mogla kupati, a prema drevnim pričama, Tasos je bio i otok sirena, s kojeg su žene s ribljim repom predivnim glasom prizivale i mamile pomorce. Odvede li vas put u Giolu, vidjet ćete da bazen i nije osobito velik. Dugačak je oko 20 metara i uskim je prolazom povezan s morem, piše Pun kufer.

Pijeska ondje nema, tek stijene na kojima nema hlada, zbog čega je najbolje vrijeme za posjet ujutro ili u kasnijim popodnevnim satima. Želite li izbjeći gužve, najbolje je doći oko osam sati ujutro, a već sat vremena kasnije ondje dolazi mnogo posjetitelja. Mnogi skaču u bazen s okolnih stijena visokih do osam metara, što je jedna od omiljenih aktivnosti. Ogladnite li, u blizini ćete naći malu tavernu s razumnim cijenama, gdje možete odabrati neka od jela poput salata, ribljih jela sa žara ili burgera.

Do Giole možete doći automobilom tako da se dovezete do Astrisa, parkirate i spustite pješice do mora. Iz Potosa i Limenarije organiziraju se turističke ture brodovima koje staju na Gioli.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.