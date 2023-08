Odgovor bi mogao stići u utorak: Hoće li Njemačka ovim potezom razbjesniti Kinu?

Podijeli :

JENS SCHLUETER / AFP / Profimedia

Tajvanski TSMC spreman je odlučiti već u utorak hoće li potvrditi izgradnju tvornice čipova vrijedne više milijardi eura u Njemačkoj, čime će se potaknuti automobilski sektor zemlje i Europi dati prednost u njenom trgovinskom ratu s Kinom.

EU ima za cilj povećati svoj udio na globalnom tržištu poluvodiča na 20 posto do 2030. godine, sa sadašnjih 9 posto. Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton tjera vodeće svjetske proizvođače, poput TSMC-a, američkog Intela i južnokorejskog Samsunga, da ulažu, koristeći državne potpore. Do sada je to uspio samo Intel, s ulaganjem od 30 milijardi eura u njemačkom gradu Magdeburgu, piše Politico.

Ulaganje TSMC-a dalo bi zamah europskoj industriji čipova, koja pokušava uhvatiti korak sa SAD-om i Japanom u pokušaju da privuče ulaganja tajvanskog diva, dok Kina nastavlja polagati svoje pravo na taj otok.

Nedavne napetosti između Kine i Zapada usredotočene su upravo na industriju čipova: Nizozemska se nedavno pridružila SAD-u u obuzdavanju izvoza vrhunskih strojeva za izradu mikročipova u Kinu, koja je kao odgovor uvela nova ograničenja na izvoz germanija i galija, rijetkih minerala koji se upravo koriste za izradu čipova.

Odluka u kolovozu

Vodstvo TSMC-a dalo je signale da će donijeti odluku o njemačkoj tvornici, vjerojatno u istočnom gradu Dresdenu, na sastanku odbora ovog mjeseca, tvrde dvojica insajdera iz industrije koji su upoznati s tim pitanjem. Upravni odbor društva tradicionalno zasjeda u drugom tjednu kolovoza. TSMC je rekao da ne objavljuje vrijeme niti dnevni red sastanka upravnog odbora.

Kina najavila strožu kontrolu izvoza materijala za čipove

U siječnju je izvršni direktor TSMC-a C.C. Wei je tijekom razgovora o zaradi otkrio da tvrtka razmatra tvornicu čipova usmjerenu na automobile u Europi. Sredinom srpnja, predsjednik TSMC-a Marc Liu pojasnio je da će tvornica biti u Njemačkoj. Kevin Zhang, viši potpredsjednik u tvrtki, rekao je na industrijskom događaju u svibnju da će odluka doći najranije u kolovozu.

U svojim primjedbama, rukovoditelji TSMC-a opetovano su rekli da će se izgradnja nove tvornice u Njemačkoj temeljiti na “zahtjevima kupaca i razini potpore vlade”.

Njemačka vlada pokazala je volju isplatiti državnu pomoć. Intel je prošlog mjeseca rekao da može računati na “povećanu potporu vlade”, jer je potpisao revidirano pismo namjere s njemačkom vladom. Zemlja je izdvojila 20 milijardi eura za subvencije za čipove iz državnog fonda za klimu i tranziciju, izvijestio je Bloomberg prošli tjedan.

Nejasno je koliko državne pomoći TSMC traži za svoju investiciju. Bloomberg je u svibnju izvijestio da bi ukupna investicija mogla iznositi do 10 milijardi dolara, te da TSMC pregovara o dobivanju subvencija za do polovicu troškova.

Poticaj dominantom igraču

Konkurenti su se izjasnili protiv mogućnosti državne potpore za TSMC, posebice ako bi išli samo prema proizvodnji manje naprednih čipova koji bi zadovoljili potrebe auto industrije.

Davanje poticaja “iznimno dominantnom igraču u industriji, da dođe i proizvede sličnu vrstu tehnologije u istom gradu u kojem se nalazi konkurent… ne provjerava okvire pragmatičnosti ili uravnoteženosti”, rekao je za Politico u svibnju Tom Caulfield , izvršni direktor tvrtke GlobalFoundries koja također ima tvornicu u Dresdenu.

Još jedna zabrinutost je da se TSMC-ov poslovni model, uspješan u Tajvanu, ne može tako lako preslikati na druga mjesta. U SAD-u, TSMC je morao odgoditi otvaranje tvornice u Arizoni za godinu dana zbog nedostatka kvalificiranih radnika. To je jedan od razloga zašto se TSMC mogao odlučiti za suradnju s lokalnim partnerima u Dresdenu, s imenima Bosch, Infineon i NXP.

U ožujku je njemačka voditeljica istraživanja i obrazovanja Bettina Stark-Watzinger također posjetila Tajvan, što je bio prvi takav ministarski posjet u četvrt stoljeća, s “povećanom suradnjom” na istraživanju čipova i vještinama kao jednim od ishoda.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.