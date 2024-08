Možete li izvesti ove vježbe? Jednostavni test mogao bi otkriti koliko ćete živjeti

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Tjelovježba je ključna za duži život, s aerobnom kondicijom, snagom i dobrom ravnotežom za koje se ranije pokazalo da smanjuju smrtnost.

Ali nova studija je pokazala da čak i najjednostavniji pokreti mogu produžiti vaš životni vijek.

Autor studije objavljene u časopisu Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. dr. Caludio Gil D. Araújo, liječnik sportske medicine, rekao je:

“Biti aerobno sposoban i snažan te imati dobru ravnotežu prije je bilo povezano s niskom smrtnošću. Uspjeli smo pokazati da je smanjena fleksibilnost tijela također povezana sa nižim očekivanim životnim vijekom sredovječnih muškaraca i žena.”

Žene 35 posto fleksibilnije

Dr Araújo je bio taj koji je razvio test prije više od 40 godina. Test mjeri opseg pokreta u sedam skupina zglobova – gležanj, koljeno, kuk, torzo, ručni zglob, lakat i rame.

Utvrđeno je da su žene 35 posto fleksibilnije od muškaraca, prenosi The Sun i da su sudionice u dobi od 61 do 65 godina u prosjeku 10 posto fleksibilnije od muškaraca u dobi od 46 do 50 godina.

Istraživači studije pratili su sudionike, koji su bili stari od 46 do 65 godina, oko 13 godina.

Ovo je najbolje doba dana za vježbanje: Smanjuje rizik od rane smrti za 61 posto Isti učinak bez znojenja: Nova tableta mogla bi zamijeniti vježbanje?

Tijekom tog vremena umrlo je gotovo 10 posto ispitivane populacije (oko 300 ljudi).

Rezultati fleksibilnosti bili su gotovo 10 posto viši za sudionike koji su preživjeli u usporedbi s onima koji su umrli.

Istraživači su u svojim nalazima napisali: “Koliko znamo, ovo je prva kohortna studija koja je pokazala da je smanjena razina tjelesne fleksibilnosti… povezana s višom smrtnošću u velikoj skupini muškaraca i žena srednjih godina.”

20 pokreta uključenih u Flexitest

Gležanj

1. Dorzalna fleksija gležnja – pomicanje stopala tako da se prsti približe koljenu.

2. Plantarna fleksija gležnja – pomicanje stopala u pokretu prema dolje od tijela.

Koljeno

3. Fleksija koljena – savijanje koljena.

4. Ekstenzija koljena – ispravljanje zgloba koljena spuštanjem noge iz flektiranog položaja.

Kuk

5. Fleksija kuka – savijanje kuka ili približavanje koljena prsima.

6. Ekstenzija kuka – otvaranje zgloba kuka tako da se kut između zdjelice i bedra povećava.

7. Addukcija kukova – pomicanje nogu prema središnjoj liniji tijela.

8. Abdukcija kuka – pokret noge od središnje linije tijela.

Trup

9. Fleksija trupa – privlačenje trupa prema bedru.

10. Ekstenzija trupa – suprotno od fleksije trupa, naginjanje trupa unazad.

11. Bočna fleksija trupa – poznata i kao bočno savijanje, pomicanje trupa i vrata ulijevo ili udesno.

Evo zašto biste trebali jesti bademe nakon vježbanja Vrste ženskih orgazama: Postoji ih najmanje 10, a jedan se može postići i vježbanjem

Zapešće

12. Fleksija zapešća – savijanje ruke prema dolje u zglobu, tako da je dlan okrenut prema ruci.

13. Ekstenzija zapešća – podizanje stražnje strane šake prema stražnjoj strani podlaktice.

Lakat

14. Fleksija lakta – pomicanje podlaktice prema tijelu savijanjem u zglobu lakta.

15. Ekstenzija lakta – pokret suprotan fleksiji lakta.

Ramena

16. Stražnja adukcija ramena pri abdukciji od 180 stupnjeva – pomicanje gornjeg uda prema središnjoj liniji tijela.

17. Ekstenzija ramena i stražnja adukcija – pomicanje gornjeg uda prema središnjoj liniji tijela.

18. Stražnja ekstenzija ramena – pokret gornjeg ekstremiteta unatrag.

19. Bočna rotacija ramena pri abdukciji od 90 stupnjeva – pokret ramena koji uključuje rotaciju podlaktice i šake od tijela dok je ruka abducirana do 90 stupnjeva, a lakat savijen do 90 stupnjeva.

20. Medijalna rotacija ramena pod 90 stupnjeva abdukcije – pokret koji uključuje rotaciju ramena dok je ruka abducirana sa strane tijela s laktom pod kutom od 90 stupnjeva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ako pijete ove lijekove trebali biste posebno pripaziti pri konzumiranju chia sjemenki Stiže li porez na nekretnine? “Još jedan harač na građane”