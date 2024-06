Ova vježba pomaže kod artritisa i smanjuje bol u koljenima

Podijeli :

Towfiqu barbhuiya/Pexels/Ilustracija

Nažalost, bol u koljenima je uobičajena kako starimo. Iako se svladavanje boli može činiti kao teška bitka, stručnjaci kažu da postoji vježba koja može pomoći u tome.

Prema nedavnoj studiji objavljenoj u časopisu Medicine and Science in Sports and Exercise, vožnja bicikla iznimno je dobra za zdravlje koljena. Istraživanje je obuhvatilo 2607 ljudi prosječne dobi od 64 godine.

Ljudi koji su vozili bicikl, bilo na otvorenom ili sobni sobni bicikl, imali su manje učestalih bolova u koljenima i manju vjerojatnost da će imati osteoartritis koljena.

Zašto je vožnja bicikla odlična za vaša koljena

“Sila koja djeluje na vaše koljeno dok vozite bicikl djelić je onoga što se događa kada hodate ili trčite. Međutim, iako ima mali učinak, još uvijek jačate mišiće”, rekao je Daniel White, profesor fizikalne terapije.

“Vježbe s malim opterećenjem manje opterećuju hrskavicu koljena”, dodao je dr. Michael Yang, liječnik sportske medicine.

“Vožnja bicikla pomaže u jačanju muskulature oko koljena, što također poboljšava zdravlje zgloba koljena u cjelini, rekla je dr. Jessica Tomazic, liječnica sportske medicine.

Ako imate bicikl svaki dan se malo provozajte po susjedstvu. Ako idete u teretanu, vježbajte na sobnom biciklu 15 do 20 minuta, dva ili tri puta tjedno kako biste imali koristi za koljeno.

I druge aktivnosti, poput plivanja, trčanja, vježbi snage pomažu u smanjenju simptomatskog artritisa, piše HuffPost.

