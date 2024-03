Najbolje povrće za borbu protiv nadutosti

Podijeli :

Povrće je neophodno za smanjenje upale jer je prepuno vitamina, minerala, vlakana, antioksidansa i fitokemikalija, za koje studije pokazuju da su korisne u smanjenju kronične upale.

Ove hranjive tvari pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i neutraliziraju slobodne radikale — dva uobičajena krivca koji mogu izazvati upalu.

Osim toga, istraživanja pokazuju da konzumacija povrća može poboljšati zdravlje crijeva zbog visokog sadržaja vlakana. Dobro uravnotežen i raznolik crijevni mikrobiom može pomoći u jačanju vašeg imunološkog sustava i smanjenju upale.

1) Špinat

Špinat je bogat vitaminima A i C te antioksidansima poput kvercetina i kaempferola, koji pomažu u borbi protiv upala. “Ovo svestrano zeleno lisnato povrće može se uživati ​​sirovo u salatama ili kuhano u raznim jelima, pružajući prikladan način za dodavanje hranjivih tvari za borbu protiv upala u vaše obroke. Njegov visok sadržaj vlakana također podržava zdravlje probavnog sustava i može pomoći u kontroli težine”, rekla je nutricionistica Trista Best, za Eat This.

2) Kelj

Prema istraživanju iz 2023., kelj može spriječiti upalu izazvanu crijevima i poboljšati zdravlje crijeva. Prepun je esencijalnih hranjivih tvari poput antioksidansa, minerala, vlakana i vitamina A, C i K, koji mogu poboljšati zdravlje crijeva i smanjiti upalu.

3) Brokula

Brokula je izvrstan izvor sulforafana, antioksidansa sa snažnim protuupalnim djelovanjem. Također je bogat vitaminima C i K i vlaknima, za koje studije pokazuju da mogu pomoći u smanjenju upale i poboljšati otpornost na inzulin.

4) Paprika

Paprike babure pune su vitamina A i C i antioksidansa koji mogu pomoći u smanjenju upale i zaštititi od degenerativnih bolesti. “Dostupne u raznim živim bojama, paprike babure dodaju okus i hrskavost jelima, dok istovremeno opskrbljuju velikom količinom antioksidansa za borbu protiv upala i podržavaju imunološku funkciju”, kaže Best. “Njihov nizak sadržaj kalorija i visok sadržaj vode čine ih izvrsnim izborom za regulaciju težine i hidrataciju.”

5) Rajčica

Rajčice su bogate likopenom, antioksidansom sa snažnim protuupalnim svojstvima. Best objašnjava: “Rajčice su ukusne u salatama, umacima i sendvičima te nude bogat izvor likopena, koji se povezuje sa smanjenom upalom i manjim rizikom od kroničnih bolesti. Osim toga, njihov visok sadržaj kalija pomaže u regulaciji krvnog tlaka i podržava zdravlje srca.”

6) Mrkva

Mrkva je fantastičan izvor beta-karotena, prirodnog prehrambenog pigmenta koji se u tijelu pretvara u vitamin A. Poznato je da vitamin A ima protuupalna svojstva koja mogu pomoći u borbi protiv upale i ojačati vaš imunološki sustav.

“Bilo da se uživa sirova kao hrskavi međuobrok ili kuhana u varivima i pečenjima, mrkva pruža sladak okus zajedno s mnoštvom protuupalnih hranjivih tvari. Beta-karoten u mrkvi također podržava zdravlje očiju i može smanjiti rizik od makularne degeneracije povezane sa starenjem”, kaže Best.

7) Cikla

Pregled iz 2021. godine otkrio je da cikla sadrži spojeve zvane betalaini za koje se pokazalo da pomažu u smanjenju upale. “Cikla se može peći, kuhati ili naribati sirova u salate, nudeći jedinstvenu zemljanu slatkoću uz protuupalna svojstva”, objašnjava Best. “Njihovi nitrati mogu poboljšati atletsku izvedbu i poboljšati protok krvi, promičući zdravlje kardiovaskularnog sustava.”

8) Češnjak

Prema pregledu iz 2020., češnjak sadrži spojeve sumpora i antioksidanse koji mogu pomoći u smanjenju upale i zaštititi od kroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti i rak.

9) Luk

Luk sadrži kvercetin, flavonoid koji ima protuupalno djelovanje. Također je bogat vitaminom C, koji može pomoći u smanjenju upale i poduprijeti imunološku funkciju. “Luk daje ukusnu dubinu jelima i osigurava kvercetin i druge flavonoide koji pomažu smanjiti upalu i promicati zdravlje srca”, kaže Best. “Osim toga, njihova prebiotička vlakna hrane korisne crijevne bakterije, podupirući dobrobit probave.”

10) Celer

Celer je niskokalorično povrće bogato antioksidansima i protuupalnim spojevima. Eksperimentalne studije pokazuju da celer ima protuupalna i antigljivična svojstva za potporu cjelokupnom zdravlju. “Sa svojom hrskavom teksturom i blagim okusom, celer je svestran dodatak salatama, juhama i grickalicama”, kaže Best. “Nudi protuupalna i antioksidativna svojstva. Njegova prirodna diuretička svojstva mogu pomoći u smanjenju nadutosti i podržati zdravlje bubrega.”

