Nutricionistica otkriva pet suplemenata koje biste trebali uzimati u proljeće

Za koji dan počinje proljeće, a promjena godišnjih doba može značiti da će vašem tijelu možda trebati drugačiji vitamini i dodaci prehrani.

Iako su topliji mjeseci obično obilježeni svježijom hranom, dijetetičar je ipak preporučio preispitivanje pravih vitamina i minerala koji će vam možda trebati za jačanje zdravlja.

Dr. Carrie Ruxton, dijetetičarka i savjetnica Službe za informacije o zdravlju i dodacima prehrani, rekla je:

“S prvim znakovima proljeća, naše misli često se okreću zdravlju i kondiciji, posebice dobivamo li prave razine vitamina i minerala iz naše prehrane. Sve se manje jede teška zimska hrana, a dolaze svježe salate i voće. No, čak i ako većinu vremena dobro funkcionirate s prehranom, još uvijek vrijedi razmisliti o dodavanju vitaminskih i mineralnih dodataka kao što su multivitaminski i multimineralni dodaci jer određena hrana ima malo prirodnih izvora hranjivih tvari.”

Ruxton je preporučila razmatranje sljedećih pet vitamina.

1. Vitamin D

Svima se savjetuje uzimanje popularnog suplementa tijekom jeseni i zime, pogotovo u krajevima gdje ima manje sunca, ali Ruxton je podijelila dokaze da vitamin D treba uzimati tijekom cijele godine.

“Krema za sunčanje, SPF šminka i prekrivanje kože – sve to smanjuje izloženost vitaminu D, zbog čega su neke etničke manjinske skupine izložene većem riziku od nedostatka vitamina D.”

2. Folna kiselina

Potreban tijekom trudnoće za podršku normalnom razvoju fetusa i tijekom kasnijeg života za usporavanje kognitivnog pada, folat se nalazi u hrani poput jetre, zelenog lisnatog povrća i obogaćenih žitarica za doručak.

Dok je dnevna preporuka 200 mikrograma ili 400 mikrograma kada se planira trudnoća, vladina istraživanja sada otkrivaju da šokantnih 90 posto žena ima manjak folata tijekom godina rađanja i da postoji stalni pad statusa folata od 2008. godine. “To će samo dovesti do toga da više beba bude u opasnosti od spine bifide”, rekla je dr. Ruxton.

3. Vitamin B12

Većina djece i odraslih dobiva dovoljno vitamina B12 svojom prehranom, sve dok jedu raznovrsnu hranu životinjskog podrijetla, poput mesa, peradi, ribe i jaja. Međutim, porast u biljnoj i veganskoj prehrani doveo je tisuće ljudi u opasnost od nedostatka ovog vitamina.

Dr. Ruxton je preporučila da ljudi koji slijede takve režime prehrane trebaju uzimati dodatak B12 ili koristiti prehrambeni kvasac u svojim obrocima. Dodala je da starije osobe također trebaju više vitamina B12 jer imaju manje “intrinzičnog faktora”, proteina u želucu koji pomaže tijelu da apsorbira vitamin B12.

“Stariji ljudi trebali bi razmisliti o suplementaciji B kompleksom, ne samo zbog slabije apsorpcije, već i zato što su studije otkrile da dodatni vitamini B pomažu u usporavanju kognitivnog pada”, rekao je stručnjak.

4. Ostali B vitamini

Potrebni za normalnu kosu, nokte, oslobađanje energije i regulaciju hormona, vitamini B1, B2, B6 i biotin imaju važne uloge u tijelu. Iako biste trebali unositi dovoljno ako jedete uravnoteženu, raznoliku prehranu koja sadrži meso, ribu, jaja, grah i mliječne proizvode, ženama može koristiti dodatni B6 ako imaju simptome oko menstrualnog ciklusa ili menopauze.

5. Vitamin C

Svatko tko jede svojih pet obroka dnevno trebao bi unositi dovoljno vitamina C, ali stručnjak je upozorio da je problem u tome što četvrtina odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu i zabrinjavajuće devetero od desetero djece nisu ni blizu toga.

“Jedenje puno voća i povrća i ispijanje čaše soka od naranče dnevno osigurat će dovoljno vitamina C. No, dok je preporučeni unos vitamina C 80 miligrama, utvrđeno je da viši unosi od oko 500-1000 miligrama tijekom sedam do 10 dana skraćuju trajanje prehlade, a to se najbolje postiže suplementima, osobito onima koji također sadrže cink.”

