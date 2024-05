Ne možete zaspati? Liječnik podijelio jednostavnu igricu za mozak koja će vam u tome pomoći

Podijeli :

Liječnik je podijelio svoj jedan jednostavan i lagan trikpomoću kojeg možete odmah zaspati.

Malo što frustrira više od toga da ne možete zaspati navečer – ali možda postoji jednostavna mozgalica koja će vam pomoći da utonete u san.

Nesanica, zajedno s drugim poremećajima spavanja, pogađa najmanje jednu od tri osobe prema NHS-u. Iako poznajemo klasične načine opuštanja, uključujući smanjenje vremena provedenog pred ekranom, toplu kupku i čaj od kamilice, ležanje bez sna brzo može postati frustrirajuće, prenosi Mirror.

Dakle, ako se nađete kako se vrtite i okrećete, bez obzira koliko ste ovaca izbrojali, dr. Scott Walter je podijelio trik za spavanje kako brzo zaspati kada vam se um jednostavno ne želi odmoriti. Walter je u videu koji je objavio na TikTok podijelio savjet.

“Recite zbogom nedjeljnim strahovima i brzo zaspite uz ovaj trik za spavanje koji je odobrio liječnik”, rekao je Walter i dodao da bi volio da je znao za to u svojim tridesetima.

“Ja sam liječnik i ponekad imam problema sa spavanjem, a ispričat ću vam o metodi koja je za mene bila poput revvolucije, nakon što sam je naučio. Ne uključuje uzimanje melatonina ili drugih dodataka, ne uključuje tuširanje vrućom vodom prije spavanja, pa čak ni čitanje. To je jednostavna mentalna vježba koju nazivamo kognitivnim miješanjem”, rekao je stručnjak.

Rekao je da je to način da “presložite ili reorganizirate svoje misli” i rekao je da je to “slično miješanju špila karata”. Dr. Scott je objasnio da je ova metoda učinkovita jer “odvlači naš um od svjesnih misaonih obrazaca” koji će nas držati budnima noću. To može biti bilo što, od briga do planova ili čak svađa.

Dr. Scott je rekao da postoji nekoliko različitih načina na koje možete izvesti kognitivno miješanje i rekao je da razmišljate o nasumičnim riječima ili predmetima. “Na primjer, krava, list, sendvič, maslac, jetra, takve stvari. Samo nasumične stvari koje nemaju smisla. Zatim brojite otkucaje svog srca. Svakih osam otkucaja pomislite na riječ koja počinje tim slovom.”

Stručnjak je zatim dodatno objasnio kako to radi. Rekao je da time “oponaša” mikro snove i rekao je da se oni “događaju tijekom prijelaza iz sna. Tako vašem mozgu daje do znanja ‘hej, sada je sigurno za spavanje’.”

Ljudi su brzo podijelili svoje metode utonuća u san, kao što je jedna osoba komentirala: “Pronašla sam nešto lakše. Idete kroz abecedu i za svako slovo smislite mjesto, voće i piće koje počinje tim slovom. Rijetko pređem E.”

