Nutricionistica otkriva: Ovo su najgore namirnice koje možete pojesti za ručak, samo vas napuhuju

Ono što pojedete za ručak zaista može poboljšati ili pokvariti ostatak vašeg poslijepodneva.

“Koma od hrane” je jedan primjer, ali još jedan glavni primjer je osjećaj napuhnutosti koji neki nakon ručka osjećaju do kraja poslijepodneva.

Što možete učiniti da spriječite nelagodu od samog početka? Dobro je započeti s poznavanjem namirnica koje najčešće uzrokuju nadutost.

Postoje određene namirnice koje su sklonije izazvati nadutost, bolove u trbuhu ili nakupljanje plinova. To ne znači da biste ih trebali u potpunosti izbjegavati, već biste trebali obratiti pozornost na to kako vaše tijelo reagira nakon što pojedete ovu hranu, prenosi livestrong.com.

1. Salate s povrćem iz skupine kupusnjača

Nasjeckani kelj, brokula i cvjetača uobičajeni su sastojci raznih salata. Sve je to povrće iz skupine kupusnjača koje sadrže jedinstveni složeni ugljikohidrat zvan rafinoza. Ovaj ugljikohidrat fermentira u našim crijevima kao dio probave, uzrokujući nakupljanje plinova, prema Harvard Health Publishingu.

Ako ste ikada osjetili nadutost nakon što ste pojeli bilo koje od ovog povrća, niste jedini. Ostalo povrće iz skupine kupusnjača uključuje wasabi, kupus, gorušicu, bok choy, repu i još mnogo toga. Ali ova skupina povrća je stvarno dobra za vas, pa biste je trebali barem pokušati jesti da vidite kako će vaše tijelo reagirati prije nego što je potpuno izbacite s jelovnika za ručak.

2. Sendviči

Sendviči mogu biti izvrsni za ručak, ali ako se nakon toga osjećate napuhano ili imate bolove u trbuhu, trebali biste ih zamijeniti za neki drugi obrok.

Ne morate imati celijakiju da biste se borili s probavom glutena, proteina, koji se nalazi u nekim žitaricama i proizvodima na bazi žitarica. Postoji stanje koje se zove ne-celijakična osjetljivost na gluten, a uključuje nepodnošenje glutena i suočavanje sa simptomima sličnim onima s celijakijom. Pšenica, ječam i raž sadrže gluten.

Pšenica, ječam i raž također sadrže fruktane, oligosaharide, što je ono što “O” označava u FODMAP-ovima (fermentabilni oligosaharidi, disaharidi, monosaharidi i polioli). FODMAP su ugljikohidrati kratkog lanca od kojih neki ljudi imaju problema s probavom.

3. Masna ili pržena hrana

Hrana s visokim udjelom masti poput one koja je pržena ili masna može izazvati nelagodu u vašem probavnom traktu. Masti se dulje probavljaju, što znači da hrana dulje ostaje u vašem probavnom traktu.

Kada jedemo hranu bogatu mastima poput pohane piletine ili masne kriške pizze, to može usporiti probavni proces u našim crijevima. A kada se to dogodi, hrani i plinovima, koji se kasnije nakupljaju, treba više vremena da prođu kroz crijeva. Zbog toga se možete osjećati napuhnuto i nelagodno.

4. Grah i leća

Čili, humus, juha od graha i falafel su ukusne namirnice za ručak. Također su prepune graha, koji je prirodno bogat vlaknima. Da, unos dovoljno vlakana važan je dio svake zdrave prehrane, ali možda ćete morati postepeno povećavati unos. Malo plinova nakon što pojedete hranu punu vlakana je normalno, ali ako obično jedete dijetu s malo vlakana, a zatim uživate u porciji graha za ručak, vjerojatno ćete to osjetiti više nego drugi.

Tu je i vrsta vlakana koja se nalaze u grahu – oligosaharidi – koji, poput pšenice, ječma i raži, mogu utjecati na neke ljude (poput onih sa sindromom iritabilnog crijeva), više nego na druge. Ne morate se zauvijek odreći graha, nego umjesto toga odredite količinu koju vaša crijeva mogu podnijeti u datom trenutku.

5. Jogurt

Kada vaše tijelo ne može probaviti laktozu, šećer koji se nalazi u većini mliječnih proizvoda, to može dovesti do nadutosti, grčeva i plinova. To znači da kravlje mlijeko, jogurt, sir i drugi mliječni proizvodi mogu učiniti da se ne osjećate najbolje. Ovisno o težini, možda ćete moći konzumirati male količine mliječnih proizvoda ili ih jesti s drugom hranom.

Ako uživate u šalici jogurta uz ručak, uzimanje tablete laktaze trebalo bi vam pomoći da bolje podnosite obrok. Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego isprobate bilo koji novi dodatak prehrani.

6. Gazirana pića bez šećera

Sva gazirana pića mogu uzrokovati nadutost jer mjerhurići, koje mnogi obožavaju, uzrokuju dodatne mjehuriće u vašem probavnom traktu, zbog čega možete biti napuhnuti. Također, pijenje na slamku dodatno pogoršava problem jer opet gutate više zraka, što, opet, dovodi do nadutosti.

Dijetalna gazirana pića dvostruki su prijestupnik zbog karbonizacije, ali i vrsta zaslađivača koji se koriste za održavanje niske kalorijske vrijednosti. Šećerni alkoholi se koriste u nekim dijetalnim pićima i gaziranim pićima kako bi zasladili piće bez punjenja šećera i kalorija. Uobičajene nuspojave šećernih alkohola, prema Sveučilištu Michigan Medicine, uključuju proljev i nadutost.

