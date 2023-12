Ova dijeta je postala viralni hit, ali struka upozorava na nekoliko stvari

Podijeli :

Ako volite jaja te želite izgubiti ili održati svoju težinu, tada će vam ovaj dijetni plan s kuhanim jajima zvučati privlačno. Dijeta s kuhanim jajima uglavnom se sastoji od tvrdo kuhanih jaja, pri čemu trebate pojesti barem dva do tri jaja dnevno.

Dijeta s kuhanim jajima

Budući da je doručak prvi obrok dana, trebali biste doručkovati barem dva jaja i jedan komad voća s niskim udjelom ugljikohidrata. Što se tiče ručka, trebalo bi pojesti jedno jaje s povrćem koje ima niski udio ugljikohidrata i nemasne proteine, dok bi se za večeru trebalo ponoviti isto.

Kako pripremate jaja? Znate li što je zdravije omlet ili kuhana jaja?

Dijeta s kuhanim jajima prvi put je opisana u knjizi pod nazivom “The Boiled Egg Diet: The Easy Fast Way to Weight Loss” i zatim je postala popularna među korisnicima TikToka kada su mnogi pojedinci podijelili promjene koje su primijetili na svojim tijelima. Međutim, kada je i popularna Nicole Kidman pristala na ovu dijetu, internetska zajednica se priključila trendu i proširila ga.

Upozorenja stručnjaka

Nekoliko stručnjaka nazvalo je ovu dijetu izuzetno restriktivnom i upozorilo korisnike interneta da ne slijede trend.

Treba imati na umu da jaja mogu biti dio zdrave prehrane jer sadrže brojne mikronutrijente poput vitamina A, riboflavina, joda, selena, međutim, samo konzumiranje jaja neće pomoći, jer dijeta koja se sastoji samo od jaja je nepotrebna i bit će vrlo neodrživa.

