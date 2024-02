Ova vježba sagorijeva jednako kalorija kao i trčanje

Podijeli :

Pexels

Bilo da vježbate radi mršavljenja, mišićne snage, fleksibilnosti ili radi jačanja mentalnog zdravlja, vježbanje ponekad može postati dosadno. Naravno, možda smo stvorenja navike, ali postoje trenuci kada miješanje stvari može biti uzbudljivo i motivirajuće.

Ispostavilo se da postoji eksplozivan kardio trening koji sagorijeva isto toliko kalorija kao i trčanje, a koji možete iskoristiti za ovakve trenutke: pogoing, poznat i kao kardio s pogo štapom, odnosno sa štapom za skakanje. Možete sagorjeti 600 kalorija u sat vremena s ovom dječjom igrom koja je evoluirala u otkačenu kardio vježbu, pa čak i ekstremni sport.

Ako nikada prije niste čuli za štap za skakanje, zamislite metalni štap koji ima šipke za vaša stopala i poskakakuje gore-dolje dok se držite za ručke koje su također prikladno pričvršćene za šta, prenosi healthdigest.com.

Vaša forma treba biti uspravna, iako bi avanturistički entuzijasti mogli poskakivati ​​pod kutovima. Sam instrument prvi je patentirao George Hansburg 1919. godine, ali drvena konstrukcija s čeličnim zavojnicama i nožicama od tada je evoluirala u metalne palice s pjenastim ručkama koje se lako drže i mehanizmima za podizanje na zračni pogon.

Kako vježbati sa štapom za skakanje

Za one koji su pogo štap koristili kao djeca, bit će im mačji kašalj uzeti ga ponovno u ruke kao odrasli, no početnicima bi to moglo biti malo teže. Izazovniji dio mogao bi biti pronaći štap koji vam.

Iako postoji mnogo štapova za skakanje za djecu, za pronalaženje onih za odrasle trebat će više truda. Možda je najjednostavnije da ih ptoražite na internetu. Imajte na umu da sigurno možete pasti i ozlijediti se, osobito u početku, stoga uložite u kacigu i štitnike za laktove i koljena.

Dok tehnički možete skakati gore-dolje u zatvorenom prostoru (ako su stropovi dovoljno visoki), pronalaženje otvorenog prostora, poput travnjaka s čvrstim tlom, odličan je način da se osjećate ugodno tijekom vježbe.

Možda ćete htjeti isprobati teren prije nego što počnete skakti. Potrebna vam je kompresija da biste dobili pravu vrstu odbijanja. Sljedeći korak uključuje penjanje na štap. Zatražite pomoć od prijatelja koji može držati štap na mjestu ili upotrijebite ogradu ili stup u blizini da biste uspostavili ravnotežu dok skačete na njega. Držite štap blizu svog tijela i skačite gore-dolje u ravnoj liniji bez naginjanja, posebno na početku.

Uvjerite se da su vaša stopala u sredini naslona za stopala. Ako počnete osjećati da gubite ravnotežu, odgurnite štap od sebe i lagano se spustite na tlo.

Koje su dobrobiti skakanja na štapu

Vaš core i leđa među glavnim su mišićnim skupinama koje ćete vježbati skakanjem na štappu jer ćete ih aktivno angažirati pokušavajući ostati uspravni. Dakle, ako tražite vježbe za trbušnjake koje bi trebale biti u vašoj rutini vježbanja, razmislite o tome da svojoj kombinaciji dodate pogo štap. Pogo kardio također je odličan za vaše noge i stražnjicu. Vaši kvadricepsi i listovi posebno će vam biti zahvalni na ovoj zabavnoj vježbi, a vaši glutealni mišići mogu postati čvršći i zategnutiji.

Jedna od neočekivanih prednosti je ta da je to vježba koja će vas dovesti u bolje raspoloženje. Što je zabavnije od uživanja u prirodi dok svijet vidite iz malo višeg kuta svaki put kad izađete u zrak?

Osim toga, dodavanje pliometrije (kao što je kardio s pogo palicom) vašoj rutini vježbanja može povećati izlaznu snagu iz vaših mišića, poboljšati agilnost i okretnost te izgraditi snagu i fleksibilnost zglobova i mišića. Međutim, ako već osjećate bolove u zglobovima, skakutanje na pogo štapu moglo bi biti teško za vaša koljena i gležnjeve, pa se posavjetujte s fizioterapeutom prije nego što isprobate vježbu.

Također, iako su kardio vježbe poput trčanja i skakanju na štapu izvrsne za zdravlje vašeg srca, ako imate neko srčano oboljenje, bolje vam je da prije nego što počnete s njima dobijete odobrenje od svog liječnika.

