Ovaj čaj pomoći će s brojnim zdravstvenim problemima

Podijeli :

Panthermedia / Profimedia

I dok neki čajevi djeluju jednostavno umirujuće, a neki ubrzavaju probavu i tako vam pomažu smršavjeti, jedan koji se često preskače, ima niz zdravstvenih pogodnosti.

Čaj od valerijane (Valeriana officinalis) pomaže u liječenju nesanice, depresije, tjeskobe, ali i glavobolja, predmenstrualnog sindroma kao i brojnih simptoma vezanih uz menopauzu, objavljeno je u časopisu Medical News Today.

Navodi se istraživanje iz 2015. prema kojem valerijana čuva i od fizičkog i od mentalnog stresa.

Čajevi za ulcerozni kolitis: Simptomi su gadni, evo kako ih prirodno liječiti

Čaj se u pravilu radi od korijena biljke, a okus se opisuje kao “drvenast” ili “zemljani”. U kombinaciji s pasiflorom, ljekovitim matičnjakom i metvicom koristi se za bolji san.

Premda se ne zna do kraja mehanizam na koji valerijana djeluje na tijelo, jasno je da povećava razine kemikalije u mozgu koja pomaže da brže zaspemo.

Međutim, stručnjaci ističu da, budući da se radi o prirodnoj tvari, nekima je potrebno i četiri tjedna redovnog uzimanja valerijane da bi osjetili razliku u spavanju.

Napominju da je sigurno piti 300 do 600 miligrama varijane dnevno do šest tjedana, no ne mogu znati kolika je koncentracija valerijane u čaju pa o tome treba voditi računa, piše Yahoo.

Također, zbog sedacijskih sposobnosti stručnjaci ističu da treba biti oprezan ako se koristi uz alkohol, benzodiazepine i druge lijekove za smirenje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.